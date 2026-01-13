محافظ الفيوم يوجه بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة ويبحث توفير فرص عمل للشباب

18 حجم الخط

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين بالقطاع الخاص ومتابعتهم بعد الالتحاق بالعمل للتأكد من جديدة الفرص المتاحة، جاء ذلك أثناء اللقاء الدوري لخدمة المواطنين.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسؤولي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، وبحث ودراسة عدد من الحالات لتحديد مدى إمكانية منحهم معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وكذا التنسيق مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لتجهيز عدد من الأكشاك المرخصة للأسر الأولى بالرعاية "خاصة ذوي الهمم والمرأة المعيلة" بالمستلزمات اللازمة، بما يعينهم على مطالب الحياة المعيشية.

فرص عمل بالقطاع الخاص

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة لذلك، بهدف الانتقال بهم من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى مرحلة العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.

كما بحث المحافظ، بتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب من الجنسين والمرأة المعيلة، بالتنسيق مع مسؤولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، أو من خلال إدارات تنمية القرية بمجالس المدن، أو برنامج "مشروعك".

ووجه محافظ الفيوم، أيضًا وكيل وزارة الصحة، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، كما وجه مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية، لإنهاء إجراءات تحديث وتركيب سماعتي أذن لطفلتين من ضعاف السمع من الأسر الأولى بالرعاية.

