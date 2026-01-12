محافظ الفيوم يوجه بدراسة مشكلات قريتي حنين ويونس الجديدة

18 حجم الخط

وحه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بدراسة مشكلة عدم توصيل التيار الكهربائي لمنازل أهالي عزبة يونس الجديدة، التابعة لقرية الحجر بمركز إطسا، وحصر احتياجات ومطالب قرية حنين التابعة لمركز الفيوم، للوقوف على مدى إمكانية إدراجها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة القومية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

مشكلات قريتي حنين ويونس

واستمع محافظ الفيوم خلال اللقاء إلى شكوى أهالي عزبة يونس الجديدة التابعة لقرية منشأة الأمير محمد فهمي، بالوحدة المحلية لقرية الحجر، مركز إطسا، المتضررون من عدم توصيل التيار الكهربائي لمنازلهم.

وكلف محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع مسئولي قطاع الكهرباء بالفيوم، لدراسة مدى إمكانية توصيل التيار الكهربائي لمنازل المواطنين المتضررين بالعزبة، كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بحصر احتياجات ومطالب أهالي قرية حنين، مركز الفيوم، خاصة مطلب خدمات الصرف الصحي، للوقوف على مدى إمكانية إدراجها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بما يضع الحلول الإيجابية لمختلف مشكلات المرافق بالقرية.

الايجار القديم بحي دلة

كما كلف محافظ الفيوم، السكرتير العام، باستعجال لجنة البت بشأن طلبات التظلمات المقدمة من عدد من المواطنين، لتضررهم من القيم السعرية الجديدة للإيجار القديم، للشقق السكنية الخاصة بهم، خصوصًا منطقة دله بمدينة الفيوم.

كما وجه المحافظ، بمخاطبة رئيس جهاز التنمية الحضرية، لاستعجال عمليات ربط المرافق للوحدات السكنية بمنطقة الحواتم، لسرعة تسليمها لمالكيها، والتنسيق مع مدير عام المواقف والنقل الجماعي بالمحافظة.

