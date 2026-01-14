طقس المنيا اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، استمرار البرودة وتحذيرات من الشبورة

18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 أجواء شتوية باردة خلال ساعات الصباح الباكر مع اعتدال نسبي في فترات الظهيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا ما يزيد الإحساس بالبرودة خاصة في المناطق المفتوحة الصحراوية.



درجات الحرارة المتوقعة

تسجل درجات الحرارة العظمى في المنيا ما بين 18 و20 درجة مئوية بينما تتراوح الصغرى بين 7 و9 درجات مع نشاط خفيف للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال فترات الليل المتأخرة.



الشبورة المائية والتحذيرات

تتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويناشد السائقين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية.



حالة الرياح والطقس العام

الطقس مستقر بوجه عام دون فرص لسقوط أمطار مع رياح معتدلة على فترات متقطعة تساعد على زيادة الإحساس بالبرودة ليلا مع استمرار الأجواء الشتوية على أغلب أنحاء المحافظة.



نصائح للمواطنين

ينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الصباح والمساء والحرص على القيادة الهادئة في أوقات الشبورة ومتابعة تحديثات حالة الطقس أولًا بأول لتجنب أي تقلبات مفاجئة خلال اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.