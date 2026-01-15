الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد بخط أسوان - القاهرة

قطار
قطار
18 حجم الخط
ads

تستعرض فيتو لقرائها مواعيد قطارات السكة الحديد التي تعمل على خط (أسوان - القاهرة) ومواعيد قيامها، وتستلزم هذه القطارات الحجز المسبق لها من خلال الوسائل التي وفرتها الهيئة لحجز القطارات.

ومواعيد تشغيل الخط كمايلى 

الاستعداد الكامل للقطارات

وشددت تعليمات  رئاسة الهيئة  القومية للسكة الحديد على قطاع الصيانة والدعم الفني بالاستعداد الكامل للقطارات في الذهاب والعودة، ومراجعة كافة أجراء التشغيل وعلى إدارة التسويق والمبيعات التأكد من تطهير العربات قبل كل رحلة،  مع توفير الحراسة اللازمة طوال فترة تواجدها بالمحطات.

 تقديم افضل خدمات للركاب ومستخدمي القطارات

وتعمل الهيئة القومية للسكك الحديد على تقديم افضل خدمات للركاب ومستخدمي القطارات على كافة الخطوط مع العمل على زيادة الرحلات بما يضمن تقليل الزحام بالقطارات ويضمن تقديم أفضل خدمة للمسافرين على مدار الساعة. 

رفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب على كافة خطوط الهيئة

وتعمل الهيئة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب على كافة خطوط الهيئة من خلال مخطط كامل لرفع مستوى العربات الخاصة بالقطارات ورفع مستوى المحطات والخدمات المقدمة للركاب من خلال عدد من الخدمات المتنوعة سواء خدمات كبار السن أو خدمات نقل الركاب أو من خلال تنوع الخدمات المقدمة.

توفير عدد من خدمات القطارات المكيفة

وعلى مستوى تنوع الخدمات تعمل السكك الحديد على توفير عدد من خدمات القطارات المكيفة والتى كانت تقتصر فى الأوقات السابقة على الدرجات الأولى والثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد قطارات السكك الحديدة خدمات كبار السن خدمات القطارات القطارات المكيفة الهيئة القومية للسكة الحديد الهيئة القومية للسكك حجز القطارات خط القاهرة أسوان

مواد متعلقة

تخفيض سرعة القطارات بسبب الشبورة المائية

المواني تنسق مع الأرصاد بسبب حالة الطقس

تعرف على جدول تأخيرات القطارات بخطوط السكة الحديد اليوم الأربعاء

النقل تنشر فيديو لاحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الاول من القطار الكهربائي السريع

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

بداية من اليوم، تعديل بعض مواعيد القطارات بمترو الخط الثالث

وزير النقل يتابع حركة تشغيل القطارات للاطمئان على الركاب

وقت الانتظار بقى أقل، تعديل جدول تشغيل الخط الثالث للمترو
ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

وزير العمل: دورات تدريبية مجانية لتأهيل 500 شاب للعمل في السياحة

التحفظ على مالك مطعم نشب به حريق في مصر الجديدة

هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب منطقة البحر الميت

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

أول تحرك من إدارة ريال مدريد ضد ألفارو أربيلوا بعد فضيحة كأس الملك

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية