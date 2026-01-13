الثلاثاء 13 يناير 2026
وزير النقل يتابع حركة تشغيل القطارات للاطمئان على الركاب

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل اليوم الثلاثاء، حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية والاستعدادات لمواجهة آثار الطقس السيء المتوقعة على معظم الأنحاء.

وقدمت  الهيئة القومية للسكك الحديدية اعتذارها للركاب عن تأخيرات القطارات والناتجة عن أعمال الصيانة الدورية للقضبان، وبسبب بعض التحديات نتيجة الشبورة المائية في الصباح. 

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم 

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم على الوجهين البحري والقبلي.

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز الـ"إي تي سي"، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم

وجاءت تأخيرات القطارات اليوم كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية: 

القاهرة/ طنطا متوسط تأخيرات القطارات 15 دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة/ السد العالي: متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 55 دقيقة.

أسيوط / أسوان 55 دقيقة.

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد: متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط:

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

خط قلين /كفر الشيخ 70 دقيقة. 

تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر

و تأتي هذه التأخيرات في سياق تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر. 

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية أعلنت حالة الطوارئ بسبب حالة الطقس والشبورة خلال الأيام الماضية الأمر الذي أدى إلى تخفيض سرعة بعض القطارات في مداخل المزلقانات.

