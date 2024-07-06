أبرزها ترشيد الواردات والتصديق الفوري لتشغيل المصانع.. مخطط كامل الوزير لتطوير قطاع الصناعة.. زيادة أيام العمل التنمية بالصناعية إلى 6 أيام أسبوعيا، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

يسعى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤن الصناعة، إلي احداث طفرة كبيرة في قطاع الصناعة المصرية بعد توليه مهمة وزارتي النقل والصناعة.

وخلال الأيام الأولى له في الوزارة، سعى الوزير إلى التعرف على أهم الهيئات الموجودة وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.

كامل الوزير يضع 5 محاور لتطوير الصناعة المصرية

الفريق كامل الوزير وضع خطة شاملة تعتمد على خمس محاول لتطوير الصناعة تتمثل في الآتي:

- ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي تصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع الصناعة.

- تعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.

- التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة.

- الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها؛ مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

- التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

تغيير أيام عمل هيئة التنمية الصناعية لتصبح من السبت الى الخميس

ووجه الوزير بأن تكون ايام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت الى الخميس بدلا من الاحد الى الخميس لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع في الاجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها، خاصة أننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب أن يعمل الجميع على أن تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، خاصة أن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك، بالإضافة إلى أن مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج.

تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع سياسات تنمية الأراضي

وأكد وزير النقل والصناعة أن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظرًا لمسئوليتها عن تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وخاصة مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج، وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.

آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين

وفي أول أيامه بالوزارة الجديدة، حرص الوزير على الاطلاع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين والآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين.

كما تم تفقد مركز استقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على رخص تشغيل صناعية.

الانضباط التام في مواعيد العمل وعدم التهاون مع المقصرين

وشدد الوزير على أن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج، وأن هذا يتطلب أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه وفقًا لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته، مع الانضباط التام مواعيد العمل، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع أي مقصر في العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب؛ لكي يسعى كل موظف لأن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة، وأن يتم ذلك بسواعد أبنائها.