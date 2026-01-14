الأربعاء 14 يناير 2026
السكة الحديد تكشف ملابسات قيام أحد وكلاء البيع بتكرار طباعة عدد من تذاكر القطارات

السكك الحديدية
السكك الحديدية
تمكنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر من كشف إحدى وقائع التلاعب التي قام بها أحد وكلاء البيع والتجار المعتمدين ببعض منافذ البيع لتذاكر السفر.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على حماية حقوق الركاب، والحفاظ على المال العام، وضمان نزاهة منظومة بيع تذاكر القطارات.

كان قد تلاحظ قيام بعض وكلاء البيع بتكرار طباعة عدد من تذاكر قطارات ( تحيا مصر ) بنفس التسلسل علي بعض خطوط الضواحى 

وأسفرت أعمال المتابعة الدقيقة والتنسيق بين الجهات المختصة بالهيئة عن ضبط أحد الوكلاء، بعد ثبوت قيامه بطباعة وبيع تذاكر سفر مكررة للركاب بالمخالفة للقانون وللتعليمات المنظمة  لمنظومة البيع الإلكتروني، حيث تم ضبطه متلبسًا وبحوزته عدد من التذاكر المحررة بالمخالفة.

وعلى الفور، قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وصدور حكم قضائي بالحبس لمدة ستة أشهر.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بالركاب أو المال العام، وأنها مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على جميع منافذ ووكلاء بيع التذاكر، سواء المباشرين أو المعتمدين من خلال شركات التحصيل الإلكتروني.

وتهيب الهيئة بجميع وكلاء البيع المعتمدين الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل، محذرة من أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة دون استثناء.

كما تناشد الهيئة الركاب ضرورة التأكد من استلام تذكرة رسمية صحيحة ومطابقة للبيانات، والإبلاغ فورًا عن أي ممارسات غير قانونية، دعمًا لجهود الهيئة في تطوير الخدمة وتحقيق الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية.

