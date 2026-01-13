الثلاثاء 13 يناير 2026
أخبار مصر

بداية من اليوم، تعديل بعض مواعيد القطارات بمترو الخط الثالث

مترو
مترو
بداية من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة النقل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تعديل زمن القطارات لخدمة ركاب الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وكشفت الوزارة أن التعديل الذي تم إقراره تنفيذه بالخط الثالث للمترو  بتقليل زمن التقاطر لتحسين مستوى الخدمة بالخط الأخضر الثالث وقت الانتظار بقى أقل.

وجاء التعديل الجديد  كالتالي:

تتحرك القطارات كل 4 دقائق بين عدلي منصور ومحطة الكيت كات.

تتحرك القطارات كل 8 دقائق من جامعة القاهرة ومحطة محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات.

ويطبق هذا الجدول يوميًا خلال فترتي الذروة:

من الساعة 8:00 إلى 10:00 صباحًا.
ومن الساعة 4:30 إلى 6:30 مساءً.

على صعيد آخر سجلت خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الفترة الماضية.

في الوقت نفسه، قامت الشركات المشغلة القطار الكهربائي ومترو الأنفاق بالتنسيق مع شرطة النقل لتقديم أفضل خدمة للركاب المترددين على وسائل النقل.

وقامت شرطة النقل والمواصلات بتكثيف وجودها على الأرصفة وبمحطات القطارات لتأمين الرحلات والتيسير على المواطنين.

