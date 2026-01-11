الاتحاد السكندري يتعاقد مع خالد عبد الفتاح لاعب سيراميكا كليوباترا

18 حجم الخط

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة، التعاقد مع الظهير الأيمن خالد عبد الفتاح لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، والذي يجيد اللعب أيضًا في مركز المساك، وذلك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة عبد الظاهر السقا المشرف العام على الفريق، وتامر مصطفى المدير الفني.

الاتحاد السكندري يتعاقد مع دونجا

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري التعاقد مع لاعب الوسط المدافع محمود عبد العاطى دونجا لاعب نادي بيراميدز السابق بعقد لمدة موسم ونصف.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة عبد الظاهر السقا المشرف العام على الفريق وتامر مصطفى المدير الفني.

كما اقترب نادي الاتحاد السكندري من حسم صفقة التعاقد مع محمد علاء حارس مرمى الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف زعيم الثغر الفترة القادمة من أجل العودة للمنافسة على تقديم مركز متقدم في جدول الدوري المصري.

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن انتهاء جلسة جمعت بين محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ومحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، بحضور عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لزعيم الثغر، وذلك لبحث إمكانية انتقال اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الجلسة شهدت اتفاق مبدئي بين الطرفين على انتقال أفشة إلى صفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم، مقابل 10 ملايين جنيه، إلى جانب بعض المزايا الإضافية المرتبطة بعدد الأهداف التي يسجلها اللاعب أو يصنعها.

وأكد أن محمد مجدي أفشة لم يوقع على أي عقود أو عروض رسمية حتى الآن، مشيرا إلى أن اللاعب ينتظر حسم المفاوضات بين إدارتي الاتحاد السكندري والأهلي، والحصول على موافقة النادي الأهلي النهائية قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.