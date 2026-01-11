الإثنين 12 يناير 2026
الاتحاد السكندري يتعاقد مع خالد عبد الفتاح لاعب سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يتعاقد مع خالد عبد الفتاح
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة، التعاقد مع الظهير الأيمن خالد عبد الفتاح لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، والذي يجيد اللعب أيضًا في مركز المساك، وذلك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة عبد الظاهر السقا المشرف العام على الفريق، وتامر مصطفى المدير الفني.

الاتحاد السكندري يتعاقد مع دونجا 

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري التعاقد مع لاعب الوسط المدافع محمود عبد العاطى دونجا لاعب نادي بيراميدز السابق بعقد لمدة موسم ونصف.

613714781_1289446619886739_7813108278990925301_n

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة عبد الظاهر السقا المشرف العام على الفريق  وتامر مصطفى المدير الفني.

كما اقترب نادي الاتحاد السكندري من حسم صفقة التعاقد مع محمد علاء حارس مرمى الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف زعيم الثغر الفترة القادمة من أجل العودة للمنافسة على تقديم مركز متقدم في جدول الدوري المصري.

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن انتهاء جلسة جمعت بين محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ومحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، بحضور عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لزعيم الثغر، وذلك لبحث إمكانية انتقال اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الجلسة شهدت اتفاق مبدئي بين الطرفين على انتقال أفشة إلى صفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم، مقابل 10 ملايين جنيه، إلى جانب بعض المزايا الإضافية المرتبطة بعدد الأهداف التي يسجلها اللاعب أو يصنعها.

وأكد أن محمد مجدي أفشة لم يوقع على أي عقود أو عروض رسمية حتى الآن، مشيرا إلى أن اللاعب ينتظر حسم المفاوضات بين إدارتي الاتحاد السكندري والأهلي، والحصول على موافقة النادي الأهلي النهائية قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

