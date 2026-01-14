الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء غد الخميس ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وعلمت فيتو أن عمرو الجزار، المنتقل حديثا إلى صفوف النادي الأهلي قادما من البنك الأهلي، شارك في تدريبات الفريق أمس.

وخاض عمرو الجزار في البداية برنامجا تأهيليا داخل صالة الألعاب الرياضية بالنادي.

كما شهد مران الأهلي توديع أحمد رضا لاعب الفريق لزملائه في القلعة الحمراء قبل انتقاله إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة، ضمن صفقة انتقال عمرو الجزار للأهلي.

ومن المقرر أن يعقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر في تمام الساعة الخامسة مساء غد.

مباراة الأهلي وفاركو

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل أهداف الأهلي: حسين الشحات (هاتريك) وجراديشار، بينما سجل محمود فرحات هدف فاركو.

