بالأسماء، تقنين قطع أراضي بمنطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمنطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين.



وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية 19 أبريل المقبل.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:





تفقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، سير العمل بعدد من المشروعات الحيوية بالمدينة.

واستهل المهندس محمود مراد جولته بتفقد مشروعات الأراضي المضافة، حيث أجرى جولة موسعة بزيارة ميدانية للمجاورات (2، 3، 4، 5، 7، 10 ) بالحي 17 بمنطقة القادسية، لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق العامة التي تشمل (مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – أعمال الفورمة)، إلى جانب تفقد أعمال غرفة ربط الخط قطر 1200 مم على الخط قطر 900 مم لتغذية منطقة الطلائع، حيث شدد على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف معدلات العمل، والالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يضمن جودة التنفيذ واستدامته.

وواصل المهندس محمود مراد الجولة بتفقد مشروع المرحلة السادسة للإسكان، والذي يضم 125 عمارة بإجمالي نحو 3000 وحدة سكنية، حيث تابع نسب الإنجاز الفعلية وموقف تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، واطلع على تقدم أعمال المرافق العامة، مؤكدًا ضرورة سرعة الانتهاء من الوصلات الداخلية والخارجية، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان جاهزية المشروعات للتسليم في التوقيتات المحددة.

كما شملت الجولة تفقد مشروع الإسكان الأخضر بالحي 37، والذي يضم 143 عمارة، حيث اطمأن رئيس الجهاز على سير أعمال تنفيذ المرافق والطرق (أعمال الفرمة)، مشددًا على الالتزام التام بالبرنامج الزمني والمواصفات الفنية والاشتراطات البنائية المعتمدة، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والاستدامة البيئية.

وفي سياق متصل، تابع رئيس الجهاز أعمال مشروع الحل العاجل لخط المياه قطر 400 مم بطول 5.7 كم، لخدمة أحياء (15 – 16)، مؤكدًا أهمية سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة، بما يواكب حجم التنمية العمرانية المتسارعة التي تشهدها مدينة العبور الجديدة، ويعزز كفاءة منظومة إمداد المياه بالمدينة.

واختتم رئيس الجهاز جولته بتفقد مشروع تطوير الحديقة المركزية، والذي شهد أعمال رفع كفاءة شاملة تضمنت تزويدها ببرجولات ومقاعد جلوس حديثة، مصممة من خامات عالية الجودة تتحمل العوامل الجوية، وموزعة في مواقع مدروسة تضمن راحة الزائرين وتعزز المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المهندس محمود مراد في ختام الجولة أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل ركيزة أساسية لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالمخططات المعتمدة، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية المكثفة لدفع معدلات الإنجاز، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة لسكان مدينة العبور الجديدة.

