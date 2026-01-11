النيابة تبدأ تحقيقاتها في واقعة مصرع ربة منزل بطلق ناري بالمنوفية

الأحد 11 يناير 2026
بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرع ربة منزل إثر إصابتها بطلق ناري خرج عن طريق الخطأ داخل منزلها بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بوصول ربة منزل إلى مستشفى الشهداء المركزي مصابة بطلق ناري، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها متأثرة بإصابتها.

تفاصيل الواقعة

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع أثناء لهو نجلها الطفل، البالغ من العمر 9 أعوام، بسلاح ناري خاص بوالده داخل المنزل، ما أدى إلى خروج رصاصة عن طريق الخطأ أصابت والدته إصابة قاتلة.

وقررت النيابة العامة عرضها على الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

