التحفظ على 24 طنًا من المخللات تحت التجهيز مجهولة المصدر بالقليوبية

18 حجم الخط

شنت الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، حملة موسعة على عدد من الأنشطة التجارية بمدينة قليوب، يرافقها اللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، خالد منصور مدير تحريات جهاز حماية المستهلك، وممثلو هيئة سلامة الغذاء، وأعضاء الحملة التموينية والمختصون بمجلس المدينة.

وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

ضبط 600 كيلو جرام مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقليوبية



وشملت الحملة مدينة قليوب، حيث تم التحفظ على نحو 24 طنًا تقريبًا من المخللات تحت التجهيز، شملت أصنافًا متعددة مثل: (جزر، زيتون، لفت، خيار، بصل، ليمون)، بالإضافة إلى التحفظ على 300 كيس بإجمالي وزن 600 كجم من المخللات بدون بيانات.



وبالفحص تبين أن الموقع غير حاصل على أي تراخيص، وغير مجهز بمقومات تصنيع وتداول المواد الغذائية، بما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المستهلكين وسلامة الغذاء. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

محافظة القليوبية، الحفاظ على الصحة العامة وجودة المنتجات

وأكدت نائب محافظ القليوبية أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية ستستمر بصفة دورية لضمان توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، ومواجهة كافة الممارسات المخالفة للأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.