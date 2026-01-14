الأربعاء 14 يناير 2026
محافظات

التحفظ على 24 طنًا من المخللات تحت التجهيز مجهولة المصدر بالقليوبية

 شنت الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، حملة موسعة على عدد من الأنشطة التجارية بمدينة قليوب، يرافقها اللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، خالد منصور مدير تحريات جهاز حماية المستهلك، وممثلو هيئة سلامة الغذاء، وأعضاء الحملة التموينية والمختصون بمجلس المدينة.

وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

 

وشملت الحملة مدينة قليوب، حيث تم التحفظ على نحو 24 طنًا تقريبًا من المخللات تحت التجهيز، شملت أصنافًا متعددة مثل: (جزر، زيتون، لفت، خيار، بصل، ليمون)، بالإضافة إلى التحفظ على 300 كيس بإجمالي وزن 600 كجم من المخللات بدون بيانات.


وبالفحص تبين أن الموقع غير حاصل على أي تراخيص، وغير مجهز بمقومات تصنيع وتداول المواد الغذائية، بما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المستهلكين وسلامة الغذاء. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

محافظة القليوبية، الحفاظ على الصحة العامة وجودة المنتجات 
وأكدت نائب محافظ  القليوبية أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية ستستمر بصفة دورية لضمان توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، ومواجهة كافة الممارسات المخالفة للأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
 

