محافظات

محافظة القليوبية تستضيف النسخة الخامسة من معرض "هدية مطروح للمحافظات"

استعدادات معرض كنوز
استعدادات معرض كنوز مطروح، فيتو
استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح نائبًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمد فوزي معاون محافظ القليوبية، لبحث وتنسيق التفاصيل الخاصة بإطلاق النسخة الخامسة من معرض “كنوز مطروح – هدية مطروح للمحافظات” بأرض حديقة الطفل بمدينة بنها خلال الفترة من 1 حتى 15 فبراير 2025 تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وبمشاركة كبار منتجي التمور ومنتجي الحرف اليدوية بمحافظة مطروح.

تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي

المشدد عامين لـ 4 أشخاص بتهمة اقتحام مقهي بـ القليوبية

القليوبية تستضيف النسخة الخامسة من معرض “كنوز مطروح – هدية مطروح للمحافظات”

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا للتعاون المثمر بين المحافظتين، والذي أثمر عن نجاح باهر للمعرض خلال إقامته في نسخته الأولى بمحافظة القليوبية العام الماضي، حيث حظي بإقبال جماهيري كبير وأسهم في التعريف بمنتجات مطروح التراثية ودعم المنتجين المحليين.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على الترتيبات التنظيمية واللوجستية لإقامة النسخة الخامسة من المعرض بمدينة بنها، بما يضمن خروجه بالشكل اللائق وتحقيق أهدافه في الترويج للمنتجات المميزة لمحافظة مطروح، وعلى رأسها التمور، والزيتون، ومنتجات الحرف اليدوية والتراثية، بما يعزز فرص التسويق ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي بين المحافظتين.

يذكر أن المعرض سبق إقامته في نسخته الأولى بمدينة بنها محافظة القليوبية، ونسخته الثانية بمدينة المنصوره محافظة الدقهلية، والثالثة بمدينة مرسى مطروح، ومن المقرر إقامة النسخة الرابعة بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من 22 حتى 30 يناير 2026.

جدير بالذكر أن المعرض يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المحلية، وتشجيع الصناعات الصغيرة والحرف التراثية، بما يعود بالنفع على المواطنين والمنتجين على حد سواء.

