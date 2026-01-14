الأربعاء 14 يناير 2026
استشاري يحذر من انتشار الجديري المائي بين الأطفال

الجديري المائي
الجديري المائي
الجديري المائي من الأمراض الفيروسية المعدية التى تنتشر فى وقتنا الحالى بين الأطفال، ونتيجة انخفاض حرارة الطقس تضعف المناعة لدى الصغار وتنتشر الفيروسات.

والجديري المائي، له أعراض عديدة ومزعجة ونظرا لأنه شديد العدوى يلزم الأمهات بعزل الأطفال المصابين لحين شفائهم لعدم انتشار المرض بين أقرانهم.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الجديري المائي منتشر فى وقتنا الحالى بين الأطفال، وعلى الأمهات أن تعلم أن التعامل الصحيح مع المرض يمنع حدوث مضاعفات خطيرة، ويخفف من تعب الطفل.

وأضاف عبد الحميد، أن الجديري المائي هو عدوى فيروسية تظهر في صورة طفح جلدي وفقاقيع مائية يصاحبها حرارة وتعب وخمول، وهو معدي جدا بين الأطفال، وينتقل عن طريق الرذاذ والكحة والعطس، أو لمس الفقاقيع وأدوات الطفل المصاب، لذا يجب منع الاختلاط بين الأطفال وقت الإصابة.

أعراض الجديري المائي عند الأطفال 

وتابع، أن من أعراض الجديري المائي عند الأطفال:

  • حرارة وتكسير في الجسم
  • فقدان شهية وكسل بسيط
  • بعدها يظهر طفح جلدي وفقاقيع مائية، تنتشر في الجسم والوجه وفروة الرأس، ثم تجف وتتحول إلى قشرة.
الجديري المائي عند الأطفال 
الجديري المائي عند الأطفال 

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى الأطفال، أن الفقاقيع تستمر بالجسم من 7 لـ 10 أيام تقريبا، وأكثر فترة عدوى تكون منذ ظهور الفقاقيع وحتى تجف وتصبح قشرة.

نصائح للتعامل مع الطفل مريض الجديري المائي 

وأضاف استشارى الأطفال، أنه على الأم ألا تفرغ هذه الفقاقيع، مع ضرورة قص أظافر الطفل، ومنعه من أن يحكم جلده حتى لا تترك الفقاعات أثرا بالجسم، وممنوع إعطاء الطفل الأسبرين نهائيا، وايضا ممنوع ذهاب الطفل إلى المدرسة أو الحضانة حتى تجف قشرة الفقاقيع تماما.

نصائح تحمى طفلك من مضاعفات الجديري المائي 

وتابع، أنه يجب الاهتمام بعرض الطفل على طبيب فى حالة إصابته بحرارة عالية مستمرة، وقيء متكرر أو صداع شديد، مع نهجان أو صعوبة تنفس، وخمول غير طبيعي، أو ظهور صديد أو احمرار شديد حول الحبوب، وذلك لسرعة علاج الطفل قبل حدوث أى مضاعفات خطيرة، مع العلم أن التطعيم ضد الجديري المائي يحمي من العدوى بشكل كبير، لذا يفضل إعطاؤه للأطفال.

txt

