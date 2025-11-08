شكاوى لأولياء الأمور من تفشي الجديري المائي بين تلاميذ كفر الأشراف، وتعليم الشرقية ترد

18 حجم الخط

شكا عدد من أولياء الأمور بقرية كفر الأشراف التابعة لمركزالزقازيق بمحافظة الشرقية، من انتشار عدوى الجديري المائي بين عدد من التلاميذ داخل الفصول الملحقة بمدرسة كفر الأشراف الإعدادية،(فصول الابتدائي) وسط حالة من القلق بين الأهالي خشية تفشي المرض بين الطلاب.

أغلب الحالات المصابة من تلاميذ مدرسة كفر الأشراف الابتدائية

وأكدت مصادر طبية داخل مستشفى القنايات المركزي أن أغلب الحالات المصابة من تلاميذ مدرسة كفر الأشراف (الابتدائية)، مشيرين إلى أن المرض من الأمراض الفيروسية المعدية التي تنتقل بسهولة بين الأطفال داخل الفصول.

أول تعليق رسمي من تعليم الشرقية

وفي أول تعليق رسمي، أكد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية تتابع الموقف الصحي داخل المدارس بدقة، موضحًا أنه سيتم رفع الغياب ودراسة الوضع وفقًا لكل حالة على حدة، مع عزل الطلاب المصابين لحين تماثلهم للشفاء، حفاظًا على سلامة باقي التلاميذ.

صحة الشرقية

في المقابل، حاولت «فيتو» التواصل مع عدد من المسؤولين بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية للحصول على تعليق رسمي حول انتشار الحالات، إلا أنهم رفضوا الرد على الأنباء حتى لحظة نشر الخبر.

وطالب أولياء الأمور بسرعة التحرك لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتطهير داخل الفصول، مع تكثيف حملات التوعية، مؤكدين أن الوقاية والتعامل المبكر هما السبيل لتجنب تفشي العدوى.

أعراض الجدري المائي.. أسباب الإصابة وطرق العلاج

الجدري المائي أحد الأمراض التي تصيب الأطفال الصغار، والجدري المائي عبارة عن عدوى فيروسية سريعة الانتقال، ويسبب الجدري المائي حمى حادة وطفحا جلديا، عادة ما يظهر على الوجه والصدر والظهر، ثم ينتشر إلى بقية الجسم، ويصاب الشخص بالعدوى، ويكون معديا قبل ظهور الطفح الجلدي، ولمدة أسبوع بعد زوال الطفح الجلدي.

ما هو الجدري المائي؟

وتشير الدكتورة صفية توفيق استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن مرض الجدري المائي، يعد من أسرع الأمراض انتشارا، خاصة أنه يصيب كل الأعمار، وإن كان معظم مرضاه أقل من عشر أعوام، وفيروس هذا المرض هو نفسه فيروس "الهربس العصبي" الذي يصيب الكبار والمعروف باسم "الحزام الناري".

وتضيف الدكتورة صفية، أن الجديري المائي مرض معدي، فالعدوي تنتشر مباشرة من طفل لآخر عن طريق ملامسة الجلد المصاب، وكذلك عن طريق الرذاذ المتطاير أو الفيروسات المحمولة بالجو، والفيروس موجود داخل حويصلة، وليس القشور، وفترة الحضانة للمرض في الفترة ما بين دخول الفيروس الجسم إلى ظهور أولى العلامات المرضية ما بين 10 إلى 20 يوما.

أعراض الجدري المائي

وعن أعراض الإصابة بمرض الجدري المائي، توضح دكتورة صفية، أنها تتمثل في ظهور الطفح الجلدى بصورة فجائية في غضون 24 إلى 48 ساعة من بدء الإصابة، وخلال هذه المدة يصبح الطفل شاحبا منهكا وفاقدا للشهية مع ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، ويظهر الطفح الجلدي على هيئة فقاقيع، تتحول بعد ساعات إلى حويصلات تحتوي على سائل شفاف أحمر اللون".

