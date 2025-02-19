ما هي عدد جرعات تطعيم الجديري المائي وموانع الحصول عليه؟ فاكسيرا تجيب

أكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا توفر تطعيم الجديري المائى.

ما هو تطعيم الجديري المائي؟

وأشارت فاكسيرا إلى أن تطعيم الجديري المائي تطعيم حي للوقاية من الجديري المائي، الذى يسببه فيروس قادر على الإنتشار بسرعة في التجمعات مثل المدارس والنوادي عن طريق الجهاز التنفسي.

وأكدت فاكسيرا ان مرض الجديري المائي رغم أنه يسبب حمى وطفح جلدي مميز، إلا أنه أحيانا يكون له أعراض جانبية عالية وخطيرة، يمكن أن تصل لتسمم في الدم وإلتهاب رئوي، بالإضافة الي أنه يمثل خطورة على الجنين إذا أصيبت به الأم الحامل.



أشارت أن التطعيم عبارة عن جرعتين بينهم تلاتة شهور ويمكن لأي مرحلة عمرية أن يحصل علي التطعيم بداية من عمر سنة.

موانع تطعيم الجديري المائي

أكدت فاكسيرا ان موانع التطعيم الجديري المائي تشمل ارتفاع درجة الحرارة مشيرة الي ان السيدات الحوامل ممنوعات من الحصول على التطعيم وكذلك مرضى نقص المناعة أو اللذين يحصلون علي مثبطات المناعة مثل الكورتيزون.

أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي

من جانبها أكدت وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم مشيرة إلى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

أشارت أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

وأوضحت أن أغلب التطعيمات تؤخذ عن طريق الحقن والبعض منها من خلال الفم مؤكدة أن أي آثار جانبية تظهر بعد تلقي أي نوع من التطعيم تكون بسيطة وتختفي خلال يوم أو اثنين على الأكثر منها ألم مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو احمرار مكان الحقن أو الصداع.

أكدت أن تلك الأعراض بسيطة لا تقارن نهائيًّا بالأعراض التي يمكن أن تظهر عند الإصابة بالمرض.

وشددت على أن جميع التطعيمات آمنة وتمر بمراحل في صناعتها والتجارب عليها للتأكد من أمانها قبل السماح باستخدامها.

وكشفت الدراسات العلمية أن المناعة المكتسبة من التطعيم تظل فترة أطول وأقوى وأكثر فاعلية من المناعة الطبيعية التي تحدث نتيجة الإصابة بالمرض.

وتستعرض فيتو أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتطعيمات منها:

1-هل يمكن تطعيم الطفل وهو مريض؟

- ️إذا لم يوجد ارتفاع في حرارة الجسم او يحصل على أدوية مثبطة للمناعة يمكن تناول التطعيم

2- هل يسبب التطعيم ارتفاع في حرارة الجسم؟

- ️أي تطعيم يمكن ان يسبب حرارة في الجسم.

3- هل الحصول على جرعة واحدة من التطعيم وعدم استكمال باقي الجرعات لعدم توفر الجرعة الثانية يمثل خطورة على الطفل؟

- ️لا يوجد قلق من ذلك والتطعيم فعال،ولا يوجد خطر وعند توفر التطعيم يمكن استكمال باقي الجرعات

4- هل يوجد تطعيمات للكبار وليس الأطفال فقط؟

-نعم يوجد تطعيمات الكبار، وتحميهم من أمراض كثيرة.

5- هل يمكن تناول اى تطعيم أثناء أخذ دواء مضاد حيوي؟

يمكن ذلك ولا يوجد تعارض بينهما.

6- هل يمكن للتطعيم أن يسبب المرض ؟

- ️لا، الا لو كان التطعيم حي ومتلقى التطعيم لديه مشكلة في المناعة

7- هل يوجد خطورة إذا خالط طفل مريض مصاب بمرض الجديري وحصل على تطعيم الجديري؟

يمكنه تناول تطعيم الجديري دون خطورة

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