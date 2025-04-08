أعراض الجديري المائي وأسبابه

أعراض الجديري المائي، الجديري المائي من الأمراض الفيروسية المعدية التى تنتشر بين الأطفال خاصة فى فترة تغيير الفصول.

وأعراض الجديري المائي، عديدة ومعروفة ويجب عند ظهورها على الطفل عزله فورا عن أشقائه حتى لا يصيبهم بالعدوى، خاصة أن الجديري شديد العدوى.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الجديري المائي (أو جدري الماء) هو مرض فيروسي شائع يُصيب الأطفال غالبًا، ويمكن أن يُصيب البالغين أيضًا. يسببه فيروس يُسمى فارسيلا زوستر، وعلى الرغم من أنه يُعتبر مرضًا بسيطًا في أغلب الحالات، إلا أنه قد يُسبب مضاعفات خطيرة في بعض الحالات.

أعراض الجديري المائي

وأضاف عوض، تبدأ أعراض المرض عادة بعد 10 إلى 21 يومًا من التعرض للفيروس، ومن أعراض الجديري المائي عند الأطفال:-

طفح جلدي، يبدأ كبقع حمراء صغيرة تتحول إلى بثور مملوءة بسائل، ثم تجف وتكوّن قشور.

حكة شديدة، تكون مزعجة جدًا خاصة لدى الأطفال.

حمى، قد تكون خفيفة إلى معتدلة.

تعب وإرهاق عام.

فقدان الشهية.

آلام في الرأس والعضلات.

أعراض الجديري المائي

أسباب الإصابة بالجديري المائى

وتابع، أن السبب الرئيسي وراء الإصابة بالجديري المائى هو فيروس فارسيلا زوستر، وينتقل المرض عن طريق:-

التنفس، من خلال الرذاذ المتطاير من شخص مُصاب عند السعال أو العطس.

الملامسة، عبر لمس البثور أو الأشياء الملوثة بالفيروس.

علاج الجديري المائي

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه لا يوجد علاج محدد للفيروس نفسه، لكن العلاج يركّز على تخفيف الأعراض، ومن طرق علاج الجديري المائي:-

مضادات الهيستامين لتخفيف الحكة.

خافضات الحرارة مثل الباراسيتامول (ويُمنع استخدام الأسبرين للأطفال).

الراحة وتناول السوائل بوفرة.

كريمات موضعية لتهدئة الطفح الجلدي.

في الحالات الشديدة أو للمصابين الذين يعانون من ضعف في المناعة، قد يصف الطبيب مضادات فيروسية مثل الأسيكلوفير.

طرق الوقاية من الجديري المائي

وأضاف عزض، أن الوقاية خير من العلتج، لذا يجب اتباع بعض النصائح لتجنب إصابة الأطفال بالجديري المائى، منها:-

التطعيم، ويعتبر لقاح الجديري المائي فعالًا جدًا في الوقاية من المرض.

عزل المصاب، يجب بقاء المريض في المنزل حتى تجف جميع البثور ويزول الخطر.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة إذا كان هناك تفشٍ للمرض.

غسل اليدين بانتظام لتقليل فرص العدوى.

وتابع، الجديري المائي مرض يمكن السيطرة عليه بسهولة في حال التزام المصاب وأهله بإرشادات العلاج والوقاية، ويبقى التطعيم الوسيلة الأفضل لتفادي الإصابة به خاصة في سن الطفولة.

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