ما هو سعر تطعيم الجديري المائي للأطفال؟ فاكسيرا توضح

تطعيم الجديري المائي أحد التطعيمات المهمة والضرورية التي يجب على الأهالي إعطاؤها للأطفال.

سعر تطعيم الجديري المائي

وتوفر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا تطعيم الجديري بسعر ٨٢٩ جنيها يؤخذ على جرعتين.

تطعيم الجديري المائي



أكدت فاكسيرا أن التطعيم يمكن أن يؤخذ من عمر سنة لكن يجب الفصل بينهم وبين تطعيم وزارة الصحة MMr مدة 28 يوما أو يمكن الحصول عليهم معا في نفس اليوم.

تطعيم الجديري

وأوضحت فاكسيرا، أن التطعيم عبارة عن جرعتين الفرق بينهم 4 أسابيع ويفضل الانتظار مدة 3 شهور بين الجرعتين ويؤخذ التطعيم تحت الجلد.

ومرض الجديري المائي من الأمراض المعدية، إلا أن التطعيم يساعد في الوقاية من المرض ويحمى أيضا من الإصابة بالحزام الناري.

أسباب الجديري المائي

والجديري المائي فيروس ينتشر بين الأطفال، ويسبب عدة أعراض منها الطفح الجلدي، وبقع جلدية دائمة بالوجه والجسم.

وتستعرض فيتو أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتطعيمات منها:

1-هل يمكن تطعيم الطفل وهو مريض؟

- ️إذا لم يوجد ارتفاع في حرارة الجسم او يحصل على أدوية مثبطة للمناعة يمكن تناول التطعيم.

2- هل يسبب التطعيم ارتفاع في حرارة الجسم؟

- ️أي تطعيم يمكن ان يسبب حرارة في الجسم.

3- هل الحصول على جرعة واحدة من التطعيم وعدم استكمال باقي الجرعات لعدم توفر الجرعة الثانية يمثل خطورة على الطفل؟

- ️لا يوجد قلق من ذلك والتطعيم فعال،ولا يوجد خطر وعند توفر التطعيم يمكن استكمال باقي الجرعات.

4- هل يوجد تطعيمات للكبار وليس الأطفال فقط؟

-نعم يوجد تطعيمات الكبار، وتحميهم من أمراض كثيرة.

5- هل يمكن تناول اى تطعيم أثناء أخذ دواء مضاد حيوي؟

يمكن ذلك ولا يوجد تعارض بينهما.

6- هل يمكن للتطعيم أن يسبب المرض؟

- ️لا، الا لو كان التطعيم حيا ومتلقي التطعيم لديه مشكلة في المناعة

7- هل يوجد خطورة إذا خالط طفل مريض مصاب بمرض الجديري وحصل على تطعيم الجديري؟

يمكنه تناول تطعيم الجديري دون خطورة.

فيما أكدت وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

وأشارت إلى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم، ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

أوضحت أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

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