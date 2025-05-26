أعراض الجديري المائي وأسبابه وطرق العلاج

أعراض الجديري المائي، الجديري المائي من الأمراض المعدية الشهيرة التى تنتشر فى فترة تغيير الفصول خاصة بين الأطفال، ويسبب أعراض مزعجة.

وأعراض الجديري المائي، عديدة ومعروفة لذا بمجرد ظهورها تأخذ الأمهات الإجراءات اللازمة لعدم انتشار العدوى داخل المنزل.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الجديري المائي هو مرض فيروسي معدي يصيب الأطفال، ويسببه فيروس يسمى الحماق النطاقي، وهو من الأمراض الشائعة في مرحلة الطفولة، إلا أنه قد يصيب الكبار أيضا، ويكون أكثر شدة لديهم.

أسباب الإصابة بالجديري المائي

وأضاف عوض، ينتقل فيروس الجديري المائي من شخص لآخر عبر الرذاذ المتطاير من الفم أو الأنف أثناء العطس أو السعال، ويمكن أن ينتقل أيضا عن طريق لمس بثور المريض أو الأشياء الملوثة بإفرازاتها.

أعراض الجديري المائي

وتابع، تبدأ الأعراض عادة بعد 10 إلى 21 يوما من الإصابة بالفيروس، ومنها:-

ارتفاع درجة الحرارة

صداع وضعف عام في الجسم

فقدان الشهية

ظهور طفح جلدي على شكل بقع حمراء تتحول إلى بثور مملوءة بسائل، تنتشر غالبا في الوجه والصدر ثم باقي الجسم.

شعور بالحكة الشديدة

أعراض الجديري المائي

مخاطر الجديري المائي

وتابع، رغم أن المرض عادة يكون بسيطا لدى الأطفال، إلا أن له مضاعفات محتملة، خاصة في الحالات التالية:

الرضع أو كبار السن أو الحوامل

ضعف المناعة

العدوى البكتيرية للجلد بسبب الحكة الشديدة

الالتهاب الرئوي أو التهاب الدماغ في حالات نادرة

علاج الجديري المائي

وأوضح الدكتور أيمن عوض، أنه لا يوجد علاج محدد للفيروس، ولكن يركز العلاج على تخفيف الأعراض، ومن طرق علاج الجديري المائي:-

خافضات الحرارة (مثل الباراسيتامول، ويمنع إعطاء الأسبرين)

مضادات الحكة مثل الكريمات أو مضادات الهيستامين

عزل المريض لتجنب نقل العدوى

شرب الكثير من السوائل والراحة التامة

في بعض الحالات يستخدم دواء مضاد للفيروسات، إذا كانت الحالة شديدة أو لدى المصابين بضعف المناعة

طرق الوقاية من الجديري المائي

واضاف عوض، أنه يمكن الوقاية من الإصابة بالجديري المائى وذلك من خلال بعض الإجراءات التي يجب القيام بها، منها:-

التطعيم ضد الجديري المائي، وهو أفضل وسيلة للوقاية ويعطي عادة في سن الطفولة.

تجنب الاختلاط بالمصابين

عزل الشخص المصاب حتى زوال الطفح الجلدي تماما

الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار

والجديري المائي مرض شائع، لكنه يمكن أن يكون خطير في بعض الحالات، كما أنه يمكن أن ينشط فى الكبر عند الإصابة به فى الصغر مسببا الحزام النارى، لذا الوعي بالأعراض واتباع سبل الوقاية والعلاج المناسب تساهم في تقليل خطر الإصابة والمضاعفات. ويعد التطعيم أهم وسائل الحماية ضد هذا المرض.

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