محافظ أسوان يبحث الإجراءات المبكرة لمجابهة مخاطر السيول (صور)

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا وذلك لمناقشة الجهود المبذولة وبحث الإجراءات والاستعدادات المبكرة لمجابهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة واحتواء تداعياتها تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى أصدرها خلال الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين.

جاء الاجتماع بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، بالإضافة إلى المستشار العسكرى ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى ومسئولى الأجهزة التنفيذية المعنية.

وخلال الإجتماع، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية العمل كفريق واحد لتنفيذ جميع الإستعدادات والتجهيزات وفق رؤية إستباقية واضحة ترتكز على التحرك المبكر والعمل الميدانى والتنسيق المشترك بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على البنية التحتية والمنشآت الحيوية مع ضمان إستمرار تقديم الخدمات وتقليل التعطيل لمسيرة الحياة اليومية.

وأشار إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير وسيتم متابعة التنفيذ ميدانيًا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمحافظ لرصد الملاحظات وإزالة أى معوقات وضمان سلامة التجهيزات المنفذة.

كما كلف الدكتور إسماعيل كمال مديرية الرى بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ وإطلاق حملة موسعة لإزالة التعديات وتطهير جميع المجارى المائية ومخرات السيول والتأكيد على جاهزيتها لإستيعاب أى كميات مياه محتملة بإجمالى 36 مخر صناعى و22 سد إعاقة، و14 حاجز ترابى، و22 بحيرة صناعية.

ووجه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة وتطهير شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى ولا سيما فى المناطق الساخنة والتى تشهد كسورات مفاجئة ومتكررة، بالإضافة إلى قيام مديريات التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم لمراجعة معسكرات الإيواء العاجل والتأكيد على صلاحية وكفاءة الخيام وغيرها من أدوات ومعدات الإغاثة والإعاشة والإطمئنان على قدرتها للتعامل الفورى وإستقبال أى أحداث طارئة.

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة الدقيقة لتحذيرات الأرصاد الجوية والتوقعات والتنبؤات الجوية ومراجعتها بصفة يومية، والتأكد من ربط وإتصال غرف الطوارئ الفرعية والرئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء وذلك لرفع تقارير دورية حول حالة الإستعدادات وسرعة التدخل الميدانى لكافة أجهزة المحافظة فى حالة حدوث أى طوارئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.