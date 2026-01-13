الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حمد بن جاسم: أي عمل عسكري ضد إيران سيؤدي إلى فوضى لا نعرف نتائجها

حمد بن جاسم، فيتو
حمد بن جاسم، فيتو
18 حجم الخط

إيران، قال حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية سابق في قطر سابقا، أن أي عمل عسكري ضد إيران، لن يكون في صالح أصدقاء أمريكا بالمنطقة، ولن يكون في صالح الاستقرار في الشرق الأوسط.

حمد بن جاسم يحذر من العمل العسكري ضد إيران

وتابع حمد بن جاسم فى تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إكس": يجب أن يكون هناك موقف خليجي موحد إن أمكن لمحاولة إقناع أمريكا للدخول في مباحثات جادة وقصيرة لإنهاء هذه الأزمة والتوتر. 

وشدد وزير خارجية قطر الأسبق، أن أي عمل يساهم في زعزعة الاستقرار في إيران، سيؤدي ايضًا إلى فوضى لانعرف نتائجها، نحن نختلف مع طهران في كثير من الأمور، لكن الحوار هو السبيل لحل هذه الاختلافات.

إدارة ترامب تبلغ الحلفاء بضربة وشيكة ضد إيران 

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في تقرير لها اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين في دول خليجية، أن إدارة ترامب أبلغت حلفاءها بأن الهجوم على إيران أصبح "محتملا أكثر من عدمه".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين قولهم: أن "إدارة ترامب لم توضح نوع العمل العسكري الذي تخطط له ضد إيران، لكنها صرحت بأن هجوما محتملا أكثر من عدمه".

كما أفادت للإعلام العبري، أن هناك حالة تأهب قصوى في تل أبيب مع تقديرات بـ عملية أمريكية قريبة ضد إيران.

الأمم المتحدة تعلق على تطورات الأوضاع في إيران

قناة إسرائيلية: ضربة أمريكية وشيكة على إيران

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حمد بن جاسم إيران أصدقاء أمريكا الشرق الأوسط وزير خارجية قطر الأسبق إدارة ترامب

مواد متعلقة

أكسيوس: واشنطن تدرس حزمة خيارات تجاه إيران بين الدبلوماسية والعمل العسكري

إسرائيل تحذر واشنطن: إيران تحاول كسب الوقت لتجنب ضربة أمريكية

إيران محذرة واشنطن: مستعدون للخيار العسكري

مسئول أمريكي: خطط ضرب إيران وصلت إلى مراحل متقدمة
ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تورينو يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول

كأس ملك اسبانيا، ديبورتيفو لاكورونيا وأتلتيكو مدريد يتعادلان سلبيا بالشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

يبدأ بـ46 جنيها، تعرف على أسعار الزيوت بالمجمعات الاستهلاكية

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

أجواء باردة وتكاثر للسحب الممطرة واضطراب ملاحة البحر المتوسط، حالة الطقس الآن

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والتخلص من العقبات

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية