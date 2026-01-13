حمد بن جاسم: أي عمل عسكري ضد إيران سيؤدي إلى فوضى لا نعرف نتائجها

18 حجم الخط

إيران، قال حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية سابق في قطر سابقا، أن أي عمل عسكري ضد إيران، لن يكون في صالح أصدقاء أمريكا بالمنطقة، ولن يكون في صالح الاستقرار في الشرق الأوسط.

حمد بن جاسم يحذر من العمل العسكري ضد إيران

وتابع حمد بن جاسم فى تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إكس": يجب أن يكون هناك موقف خليجي موحد إن أمكن لمحاولة إقناع أمريكا للدخول في مباحثات جادة وقصيرة لإنهاء هذه الأزمة والتوتر.

وشدد وزير خارجية قطر الأسبق، أن أي عمل يساهم في زعزعة الاستقرار في إيران، سيؤدي ايضًا إلى فوضى لانعرف نتائجها، نحن نختلف مع طهران في كثير من الأمور، لكن الحوار هو السبيل لحل هذه الاختلافات.

إدارة ترامب تبلغ الحلفاء بضربة وشيكة ضد إيران

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في تقرير لها اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين في دول خليجية، أن إدارة ترامب أبلغت حلفاءها بأن الهجوم على إيران أصبح "محتملا أكثر من عدمه".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين قولهم: أن "إدارة ترامب لم توضح نوع العمل العسكري الذي تخطط له ضد إيران، لكنها صرحت بأن هجوما محتملا أكثر من عدمه".

كما أفادت للإعلام العبري، أن هناك حالة تأهب قصوى في تل أبيب مع تقديرات بـ عملية أمريكية قريبة ضد إيران.

