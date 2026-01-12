مسئول أمريكي: خطط ضرب إيران وصلت إلى مراحل متقدمة

18 حجم الخط

إيران، قال مسؤول أمريكي، في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الإثنين، إن التخطيط للخيارات العسكرية ضد طهران وصل إلى مراحل متقدمة.

استعدادات عسكرية في إطار مراجعة شاملة للسيناريوهات المحتملة

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن هذه الخطط - ضرب إيران- تأتي ضمن مراجعة شاملة لمختلف السيناريوهات، تحسبًا لأي تطورات قد تفرض تحركًا عسكريًا ضد إيران، مشيرًا إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

التوتر الأمريكي مع إيران يلقي بظلاله على المشهد الإقليمي

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران حالة من التوتر المتصاعد، على خلفية ملفات متعددة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، والتطورات الأمنية في المنطقة، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بسلوك إيران الإقليمي.

وبحسب المسؤول، فإن الولايات المتحدة تواصل العمل على تعزيز قدرات الردع، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن المسار الدبلوماسي لا يزال خيارًا مطروحًا، في حال أبدت طهران استعدادًا للالتزام بالمسارات السياسية المتفق عليها.

موسكو تدين التدخل الغربي في الشأن الإيراني

من جانبه قال أمين سر مجلس الأمن الروسي، إن موسكو تدين بشدة محاولات الغرب التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول.

وأكد المسؤول الروسي أن أي تدخل خارجي في الشأن الإيراني من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي وزيادة حدة التوترات في المنطقة، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي والالتزام بميثاق الأمم المتحدة.

وأشار أمين سر مجلس الأمن الروسي إلى أن موسكو تدعو إلى الحوار السياسي والدبلوماسي كسبيل وحيد لحل الخلافات، محذرًا من أن سياسات الضغط والتصعيد لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وزيادة المخاطر الأمنية.

واختتم المسؤول تصريحاته بالتأكيد على أن روسيا تتبنى موقفًا ثابتًا يقوم على دعم سيادة الدول واستقلالها، ورفض أي محاولات لفرض الإملاءات أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت أي ذرائع.

