ترامب فى رسالة تشجيع على احتجاجات إيران: استمروا المساعدة قادمة بالطريق

احتجاجات إيران، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة مباشرة إلى المحتجين في إيران، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الأمريكي بالتطورات الداخلية في طهران، وذلك بالتزامن مع مواقف دولية متباينة أبرزها الموقف الروسي الرافض للضغوط الاقتصادية المفروضة على شركاء إيران.

ترامب يشجع احتجاجات إيران على الاستمرار

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة علنية وُصفت بأنها غير مسبوقة في لهجتها، مخاطبًا المحتجين في إيران: «استمروا.. المساعدة في الطريق».

 وتُعد رسالة ترامب فى سياق تعليقاته على احتجاجات إيران، دعمًا سياسيًا مباشرًا للاحتجاجات، وتأكيدًا على أن واشنطن تتابع عن كثب ما يجري داخل إيران.

رسائل ضغط سياسية من ترامب على النظام الإيراني


وسبق لـ ترامب، أن حمّل السلطات الإيرانية مسؤولية ما وصفه بـ«قمع المحتجين»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث، دون أن يوضح طبيعة هذه المساعدة أو إطارها الزمني.

رسالة ترامب تمثل ورقة ضغط إضافية على القيادة الإيرانية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، والملفات العالقة بين الجانبين، وعلى رأسها البرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا خلال الفترة المقبلة.

روسيا ترد: نرفض ابتزاز شركاء إيران بالرسوم الجمركية

في المقابل، أعلنت روسيا رفضها القاطع لما وصفته بـ«ابتزاز شركاء إيران» عبر فرض رسوم جمركية أو ضغوط اقتصادية عليهم. وأكدت موسكو أن هذه السياسات تُعد انتهاكًا لقواعد التجارة الدولية، ومحاولة غير مقبولة لفرض إرادة سياسية بالقوة الاقتصادية.

تباين دولي يعكس اتساع رقعة الصراع السياسي

ويعكس هذا التباين بين واشنطن وموسكو اتساع نطاق الصراع حول إيران، ليشمل أبعادًا سياسية واقتصادية ودبلوماسية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال التوتر إلى مستويات أكثر خطورة على الاستقرار الإقليمي والدولي.

ترامب مهددا النظام الإيراني: من يقتل المتظاهرين سيدفع ثمنًا باهظًا

وول ستريت جورنال: مسئولون بينهم فانس يحثون ترامب على تجربة الدبلوماسية مع إيران

 

 

