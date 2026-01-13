الثلاثاء 13 يناير 2026
خارج الحدود

إسبانيا تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على قمع المظاهرات بطهران

السفير الإيراني في
السفير الإيراني في مدريد، رضا زبيب، فيتو
استدعت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني في مدريد، رضا زبيب، للتعبير له عن رفض إسبانيا "العنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين في إيران".

تطورات في إيران بعد سلسلة المظاهرات المناهضة للحكومة

وجاء ذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران الأيام الماضية، حيث وصفتها صحيفة ABC Espanya" بأنها قوبلت "بقمع دام".

وقد أكد وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، ذلك في مقابلة مع إذاعة "كاتالونيا راديو" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه يتابع بقلق بالغ التطورات في إيران بعد سلسلة المظاهرات المناهضة للحكومة.

حق الشعب الإيراني في حرية التعبير

وأضاف أن بلاده ستنقل خلال اللقاء مع السفير الإيراني "إدانتها واستنكارها لما يحدث في إيران منذ أيام"، مكررا أن "ما سنبلغه له اليوم هو حق الشعب الإيراني في حرية التعبير".

كما طالبت إسبانيا بإنهاء عمليات الاعتقال التعسفي، واستعادة الاتصالات مع الخارج، "بما في ذلك الإنترنت"، باعتبار ذلك حقا أساسيا للمواطنين، وفق تعبير الوزير.

احترام حق التظاهر وحرية التعبير لكل الإيرانيين والإيرانيات

وفي بيان صادر يوم الاثنين، أعربت الوزارة بالفعل عن إدانتها القوية للوضع في إيران، وعن تواصلها المستمر مع السفارة الإسبانية في طهران، التي لا تزال تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم للمواطنين الإسبان المقيمين هناك. كما طالب ألباريس، خلال حدث علني، الحكومة الإيرانية بـ"احترام حق التظاهر وحرية التعبير لكل الإيرانيين والإيرانيات"، مشددا على أن "العنف يجب أن يتوقف".

الجريدة الرسمية