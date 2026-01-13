مسئول أمريكي: الهجمات الإلكترونية واستهداف منظومة الأمن في إيران الخيار الأرجح

18 حجم الخط

إيران، كشف مسؤول أمريكي رفيع، في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، عن ملامح السيناريوهات المطروحة داخل دوائر صنع القرار في واشنطن للتعامل مع إيران، مؤكدًا أن الخيارات المطروحة تتجاوز الضغوط السياسية والدبلوماسية، وتشمل تحركات أمنية وعسكرية دقيقة إذا اقتضت التطورات ذلك.

الهجمات الإلكترونية واستهداف منظومة الأمن الإيراني الخيار الأرجح في المرحلة الحالية

قال المسؤول الأمريكي إن الهجمات الإلكترونية تُعد من بين الخيارات الأكثر ترجيحًا، موضحًا أن هذا النوع من العمليات يتيح توجيه ضربات مؤثرة للبنية الأمنية والعسكرية الإيرانية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة. وأضاف أن استهداف شبكات القيادة والسيطرة والأنظمة التقنية المرتبطة بالأمن الإيراني يظل أداة فعالة للضغط وتقليص قدرات طهران على التحرك.

مواقع الصواريخ الباليستية الإيرانية ضمن قائمة الأهداف المحتملة

وأشار المسؤول إلى أن مواقع الصواريخ الباليستية الإيرانية تُعد هدفًا رئيسيًا في أي ضربة محتملة، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر للمصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وأكد أن واشنطن تراقب عن كثب تطور هذه المنظومة، وتسعى لمنع إيران من توسيع نطاق قدراتها الصاروخية أو استخدامها كورقة ردع إقليمي.

البرنامج النووي الإيراني في صلب الحسابات العسكرية والأمنية

وأوضح المسؤول أن البرنامج النووي الإيراني يأتي في قلب الأهداف المحتملة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر منع طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية أولوية استراتيجية لا يمكن التهاون معها، سواء عبر المسار الدبلوماسي أو من خلال خيارات أخرى.

تصعيد محسوب ضد إيران وسط توتر إقليمي متصاعد

وتعكس هذه التصريحات حجم التوتر القائم بين واشنطن وطهران، في ظل تحذيرات متبادلة، واستعدادات متزايدة، ما ينذر بمرحلة حساسة قد تشهد تصعيدًا مدروسًا يعتمد على أدوات غير تقليدية قبل أي مواجهة مباشرة.

