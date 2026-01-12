أكسيوس: واشنطن تدرس حزمة خيارات تجاه إيران بين الدبلوماسية والعمل العسكري

18 حجم الخط

إيران، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس يعملان حاليًا على حزمة خيارات شاملة للتعامل مع طهران، تتراوح ما بين حل دبلوماسي وعمليات عسكرية محتملة.

مقاربة أمريكية متعددة المسارات تجاه إيران

وأوضح المسؤول أن الإدارة الأمريكية تعتمد مقاربة متعددة المسارات في التعامل مع الملف الإيراني، تشمل إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا، بالتوازي مع الاستعداد لخيارات أكثر صرامة في حال فشل المساعي السياسية.

تنسيق داخل البيت الأبيض بشأن السيناريوهات المحتملة مع إيران

وأشار التقرير إلى أن روبيو وفانس يقودان تنسيقًا داخليًا مكثفًا داخل الإدارة الأمريكية، لوضع تصورات تتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما في ذلك الملف النووي الإيراني والتوترات الإقليمية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران تصعيدًا ملحوظًا، وسط تحذيرات أمريكية متكررة من أن الخيار العسكري يظل مطروحًا إذا لم تُحقق الجهود الدبلوماسية نتائج ملموسة.

إسرائيل تحذر واشنطن: إيران تحاول كسب الوقت لتجنب ضربة أمريكية

وذكر إعلام إسرائيلي أن مسؤولين في تل أبيب أبلغوا واشنطن بأن إيران تسعى إلى استئناف المفاوضات النووية بهدف كسب الوقت ومنع أي ضربة أمريكية محتملة.

وأفادت المصادر الإسرائيلية أن السلطات ترى في خطوة إيران محاولة لوقف التصعيد العسكري الأمريكي، لكنها تعتبر أن طهران تسعى بشكل أساسي لتأجيل أي رد فعل مباشر على برنامجها النووي.

وأكد الإعلام الإسرائيلي أن البيت الأبيض يراقب الموقف بشأن طهران عن كثب، مع تقييم جميع الخيارات، بما في ذلك استمرار الحوار الدبلوماسي أو الاستعداد لرد عسكري محتمل إذا اعتُبرت المفاوضات مجرد مناورة تكتيكية من إيران.

