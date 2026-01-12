إسرائيل تحذر واشنطن: إيران تحاول كسب الوقت لتجنب ضربة أمريكية

18 حجم الخط

إسرائيل وإيران، ذكر إعلام إسرائيلي أن مسؤولين في تل أبيب أبلغوا واشنطن بأن إيران تسعى إلى استئناف المفاوضات النووية بهدف كسب الوقت ومنع أي ضربة أمريكية محتملة.

تل أبيب تحذر من نوايا إيران الحقيقية

وأفادت المصادر الإسرائيلية أن السلطات ترى في خطوة إيران محاولة لوقف التصعيد العسكري الأمريكي، لكنها تعتبر أن طهران تسعى بشكل أساسي لتأجيل أي رد فعل مباشر على برنامجها النووي.

واشنطن تتابع الوضع الخاص بإيران عن كثب

وأكد الإعلام الإسرائيلي أن البيت الأبيض يراقب الموقف بشأن طهران عن كثب، مع تقييم جميع الخيارات، بما في ذلك استمرار الحوار الدبلوماسي أو الاستعداد لرد عسكري محتمل إذا اعتُبرت المفاوضات مجرد مناورة تكتيكية من إيران.

مخاطر التصعيد النووي والإقليمي بين أمريكا وإيران

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه التوتر الأمريكي-الإيراني تصاعدًا مستمرًا، وسط مخاوف دولية من احتمال تصعيد أمني أو عسكري قد يؤثر على استقرار المنطقة والأسواق العالمية للطاقة.

استعدادات في إسرائيل للحرب مع إيران

يأتي هذا فيما أفادت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن وزارة الصحة الإسرائيلية أصدرت تعليمات إلى المستشفيات بمراجعة تعليمات الانتقال السريع إلى حالات الطوارئ، وذلك على خلفية تصاعد التوترات على الساحة الإيرانية للأسبوع الثالث.

وجاء في تقرير القناة العبرية، أن وزارة الصحة الإسرائيلية أرسلت رسالة عاجلة إلى مديري جميع المستشفيات في إسرائيل، تضمنت إنعاشا للتعليمات وجاهزية فورية للانتقال من حالة الروتين إلى حالة الطوارئ القصوى تشمل نقل النشاط الحيوي للمستشفيات إلى مواقع حصينة تحت الأرض، لضمان استمرارية العلاج تحت القصف.

ويأتي ذلك بعدما ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن آلاف الإسرائيليين تلقوا مجددا رسائل تهديد غامضة على هواتفهم يحتمل أنها من مجموعة القرصنة"حنظلة"، تنذر بحدث وشيك عند منتصف الليل، وقد أثارت الرسائل الرعب والخوف بين الإسرائيليين.

