الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب مهددا النظام الإيراني: من يقتل المتظاهرين سيدفع ثمنًا باهظًا

ترامب يهدد النظام
ترامب يهدد النظام الإيراني ويدعم المحتجين
18 حجم الخط

إيران، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تصعيدية شديدة اللهجة إلى المحتجين في إيران، متهمًا السلطات الإيرانية بالوقوف خلف عمليات قتل المتظاهرين، ومؤكدًا أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات سيواجهون عواقب قاسية، في وقت تشهد فيه إيران اضطرابات داخلية متصاعدة وضغوطًا دولية متزايدة.

ترامب للمحتجين في إيران: احفظوا أسماء من يطلق النار عليكم فالمحاسبة قادمة

وقال ترامب في رسالته للمحتجين: «من يقتلونكم سيدفعون الثمن باهظًا»، داعيًا المتظاهرين إلى توثيق وحفظ أسماء من تورطوا في قتلهم، في إشارة إلى إمكانية ملاحقتهم سياسيًا أو قانونيًا في المستقبل. 

وأكد الرئيس الأمريكي أن العالم يراقب ما يجري داخل إيران، وأن هذه الانتهاكات لن تمر دون حساب.

دعوة صريحة من ترامب للاستمرار في الاحتجاجات مع وعود أمريكية بتقديم الدعم

وحثّ ترامب المحتجين على الاستمرار في تحركاتهم، قائلًا: «استمروا.. المساعدة في الطريق»، دون أن يوضح طبيعة هذا الدعم، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن ضغوط سياسية أو اقتصادية أو تحركات دبلوماسية محتملة ضد طهران خلال المرحلة المقبلة.

ترامب يعلن تعليق الاتصالات السياسية مع طهران حتى وقف قتل المتظاهرين

وفي تصعيد لافت، أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء جميع الاجتماعات المقررة مع المسؤولين الإيرانيين، مؤكدًا أن أي حوار أو تواصل مع طهران لن يُستأنف إلا بعد التوقف الكامل عن قتل المحتجين، وهو ما يعكس ربطًا مباشرًا بين المسار الدبلوماسي وملف حقوق الإنسان.

رسائل ضغط أمريكية وسط توتر إقليمي متزايد

وتأتي تصريحات ترامب في ظل توتر إقليمي واسع، وتبادل اتهامات بين واشنطن وطهران، ما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد السياسي، وربما إعادة رسم مسار العلاقة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى السلطات الايرانية إيران الإيرانيين طهران النظام الإيراني

مواد متعلقة

بعد اتساع الاحتجاجات، أستراليا تدعو رعاياها لمغادرة إيران في أقرب وقت

وول ستريت جورنال: مسئولون بينهم فانس يحثون ترامب على تجربة الدبلوماسية مع إيران

ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 % على الدول المتعاملة مع إيران

ترامب: لن نتردد في استخدام القوة ضد إيران وأريد الحصول على جرينلاند
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

قناة السويس ليست للبيع، خبير اقتصادي يفجّر الجدل حول مقترح تصفير الديون (فيديو)

رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر

وديا، غزل المحلة يفوز على "السرو" استعدادا لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر

الأهلي يدخل في مفاوضات رسمية لضم مهاجم الترجي الجرجيسي

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

المزيد
الجريدة الرسمية