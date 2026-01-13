ترامب مهددا النظام الإيراني: من يقتل المتظاهرين سيدفع ثمنًا باهظًا

18 حجم الخط

إيران، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تصعيدية شديدة اللهجة إلى المحتجين في إيران، متهمًا السلطات الإيرانية بالوقوف خلف عمليات قتل المتظاهرين، ومؤكدًا أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات سيواجهون عواقب قاسية، في وقت تشهد فيه إيران اضطرابات داخلية متصاعدة وضغوطًا دولية متزايدة.

ترامب للمحتجين في إيران: احفظوا أسماء من يطلق النار عليكم فالمحاسبة قادمة

وقال ترامب في رسالته للمحتجين: «من يقتلونكم سيدفعون الثمن باهظًا»، داعيًا المتظاهرين إلى توثيق وحفظ أسماء من تورطوا في قتلهم، في إشارة إلى إمكانية ملاحقتهم سياسيًا أو قانونيًا في المستقبل.

وأكد الرئيس الأمريكي أن العالم يراقب ما يجري داخل إيران، وأن هذه الانتهاكات لن تمر دون حساب.

دعوة صريحة من ترامب للاستمرار في الاحتجاجات مع وعود أمريكية بتقديم الدعم

وحثّ ترامب المحتجين على الاستمرار في تحركاتهم، قائلًا: «استمروا.. المساعدة في الطريق»، دون أن يوضح طبيعة هذا الدعم، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن ضغوط سياسية أو اقتصادية أو تحركات دبلوماسية محتملة ضد طهران خلال المرحلة المقبلة.

ترامب يعلن تعليق الاتصالات السياسية مع طهران حتى وقف قتل المتظاهرين

وفي تصعيد لافت، أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء جميع الاجتماعات المقررة مع المسؤولين الإيرانيين، مؤكدًا أن أي حوار أو تواصل مع طهران لن يُستأنف إلا بعد التوقف الكامل عن قتل المحتجين، وهو ما يعكس ربطًا مباشرًا بين المسار الدبلوماسي وملف حقوق الإنسان.

رسائل ضغط أمريكية وسط توتر إقليمي متزايد

وتأتي تصريحات ترامب في ظل توتر إقليمي واسع، وتبادل اتهامات بين واشنطن وطهران، ما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد السياسي، وربما إعادة رسم مسار العلاقة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

