إيران محذرة واشنطن: مستعدون للخيار العسكري

إيران، أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده تدرس حاليًا بعض الأفكار المطروحة مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية، مشددًا على أن إيران مستعدة لكل الخيارات بما في ذلك الرد على أي تهديدات محتملة.

عراقجي: لا يمكن الجمع بين الحوار مع واشنطن وتهديدات عسكرية ضد إيران

وأوضح عراقجي أن هناك أفكارًا مطروحة لدراسة إمكانية عقد لقاء محتمل مع مسؤولين أمريكيين، لكنه شدد على أنه لا يمكن الجمع بين المبادرات الدبلوماسية وإطلاق تهديدات ضد البلاد، مؤكدًا أن إيران لن تتهاون في حماية سيادتها وأمنها الوطني.

استعداد إيران العسكري أكبر مقارنة بالحرب الأخيرة

وأضاف أن إيران تمتلك قدرة عسكرية كبيرة وواسعة مقارنة بما كان عليه الحال خلال الحرب الأخيرة، موضحًا أن هناك من يحاول جر واشنطن إلى الصراع بهدف تحقيق مصالح إسرائيلية محددة، وهو ما ترفضه طهران تمامًا.

وزير خارجية إيران: واشنطن غير جاهزة لتفاوض منصف وطهران ستدرس الأمر عند توفر الشروط

وأشار عراقجي إلى أن بلاده لا تعتقد أن واشنطن جاهزة لتفاوض منصف وعادل حتى الآن، لكنه أكد أن إيران ستدرس الأمر بجدية بمجرد أن تتوافر الشروط المناسبة، مؤكدًا أن الحوار جاهز بشرط أن يكون دون تهديد أو إملاءات.

عراقجي: إيران جاهزة للجلوس إلى طاولة التفاوض النووي

واختتم عباس عراقجي تصريحاته بالتأكيد على أن إيران جاهزة للجلوس إلى طاولة التفاوض النووي مع الولايات المتحدة والدول المعنية، شرط أن يكون النقاش حقيقيًا ومن دون ضغوط أو محاولات لفرض خيارات أحادية الجانب، مؤكدًا على التزام طهران بالموقف الدبلوماسي المتوازن.

