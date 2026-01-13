18 حجم الخط

عبرت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء تصاعد الخطاب العسكري الخاص بالاحتجاجات التي تعم مدن إيران.

الأمم المتحدة تعلق على تطورات الأوضاع في إيران

ومن جانبه ذكر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نحن بالطبع قلقون جدا إزاء تصاعد الخطاب العسكري الذي نراه حول الوضع في إيران".



وأضاف دوجاريك: "من المهم للغاية أن تدعو جميع الدول الأعضاء إلى الدبلوماسية، وليس الخطاب العسكري".

جاء ذلك تعليقا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الاحتجاجات وتصعيد العنف في إيران.

وفي السياق ذاته ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة تأهب قصوى في تل أبيب مع تقديرات بعملية أمريكية قريبة ضد إيران.

قناة إسرائيلية: ضربة أمريكية وشيكة على إيران

وأضافت القناة العبرية في تقريرها، بأن ضربة أمريكية ضد إيران باتت أقرب من أي وقت مضى وعملية محدودة لا تفضي بالضرورة إلى رد إيراني ضد إسرائيل.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن تل أبيب مستعدة دفاعيا وهجوميا لأي تصعيد إيراني وإسرائيل تستعد لاحتمال تنفيذ هجمات ضد مصالح إسرائيلية حول العالم.

وأوضحت القناة الإسرائيلية في تقريرها، أن الرد الإيراني يتحدد وفق طبيعة وحجم العملية الأمريكية، حيث يتلقي الكابينت، اليوم الثلاثاء، إحاطات أمنية واستخباراتية حول ما يجري في إيران.

وفي السياق ذاته أعلن الجيش الإيراني، في بيان اليوم الثلاثاء، نقلته وسائل إعلام إيرانية، أنه بات يتمتع بقدرات عسكرية وعملياتية تفوق ما كان عليه خلال حرب الـ12 يومًا، مؤكدًا أن القوات المسلحة عززت جاهزيتها على مختلف المستويات.

الجيش الإيراني يكشف عن تطوير شامل في القدرات الدفاعية والهجومية

وأوضح البيان الصادر عن الجيش الإيراني، أن التطوير شمل القدرات الدفاعية والهجومية، وأنظمة القيادة والسيطرة، ورفع كفاءة الوحدات القتالية، إضافة إلى تحسين التنسيق بين أفرع القوات المسلحة. وأشار الجيش إلى أن هذه الجاهزية تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة وضمان حماية الأمن القومي الإيراني.

القوات المسلحة الإيرانية: لن نتردد في الرد بحزم على أي اعتداء

وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية تتابع التطورات الإقليمية والدولية عن كثب، وأنها لن تتردد في الرد بحزم على أي اعتداء، مشددًا على أن ما تحقق من تحديثات وتسليح وتدريب خلال الفترة الماضية جعل الجيش في وضع أفضل مقارنة بمرحلة حرب الـ12 يومًا.

