أخبار الاقتصاد اليوم: غدا آخر مهلة لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، تراجع طفيف فى أسعار الذهب، البورصة تخسر 19 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب، شهد سعر جرام الذهب تراجعا بنحو 20 جنيها، خلال ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

آخر تطورات أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 6955 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 6120 جنيهات للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5250 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 48960 جنيها في محلات الصاغة.

الذهب كأصل استثماري مهم

ويُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال العام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.

أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًّا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.



أسعار ومواصفات سيارات شيفروليه الكهربائية



أعلن مجموعة الوكيل المحلي لعلامة شيڤروليه في مصر عن الإطلاق الرسمي لأول سيارتين كهربائيتين بالكامل من شيڤروليه في السوق المصري، كابتيفا الكهربائية (EV) PREMIER بسعر 1,299,000 جنيه مصري، وسبارك الكهربائية (EUV) ACTIV بسعر 899,000 جنيه مصري، في خطوة استراتيجية تعكس رؤية المجموعة لتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي ودعم توجهات الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والاستدامة، إلى جانب تعزيز تنافسية سوق السيارات محليًا وتوسيع خيارات المستهلكين بحلول تنقل ذكية وعملية وميسورة التكلفة، مع التركيز على الراحة والأمان ومدى القيادة في الاستخدام اليومي.

وتسهم السيارتان الجديدتان في ترسيخ مكانة شيڤروليه ضمن فئة السيارات الكهربائية العملية، من خلال الاعتمادية، المدى المناسب للاستخدام اليومي، وانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالمركبات التقليدية. كما تدعم ثقة المستهلك في التحول إلى التنقل الكهربائي، مع ضمانات طويلة تشمل ضمان البطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر، وضمان السيارة لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات، إلى جانب شبكة وكلاء ومركز اتصال متاح على مدار الساعة.



وتوفر كابتيفا الكهربائية تجربة قيادة كهربائية متوازنة تلائم الاستخدام العائلي اليومي، بمدى قيادة يصل إلى 415 كيلومترًا وفقًا لمعيار NEDC، وعزم دوران فوري يبلغ 310 نيوتن.م، مما يمنح السيارة استجابة سلسة وأداءً مريحًا على مختلف الطرق، سواء داخل المدن أو خارجها.

ويعكس التصميم الخارجي مزيجًا من الأناقة والعملية، مع هيكل ثنائي اللون وخطوط عصرية، إضافة إلى عجلات سبائكية قياس 18 بوصة تمنح السيارة طابعًا رياضيًا. بينما توفر المقصورة الداخلية رحابة تلائم احتياجات العائلات، مع مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60/40، وشاشة لمس مركزية قياس 15.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة لتجربة استخدام سهلة وواضحة للسائق.



كما تعزز أنظمة الأمان ومساعدة السائق من راحة القيادة، حيث تتضمن ADAS ونظام المساعدة على البقاء في المسار (Lane Assist)، نظام تثبيت سرعة متكيف، كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، وإطار احتياطي يضمن الاستعداد لمختلف الظروف أثناء التنقل.



كامل الوزير يبحث مع اتحاد المستثمرين زيادة حوكمة الرقابة الجمركية على الواردات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، لبحث سبل تعميق الصناعة المحلية، وزيادة حوكمة الرقابة الجمركية على الواردات المصرية ؛ لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي بما يضر بالصناعة المصرية، ويهدر موارد الدولة.

شهد فعاليات الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارت الصناعة والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية، ومن اتحاد المستثمرين، الدكتور صبحي نصر، أمين صندوق الاتحاد، والدكتور سمير عارف، والمهندس محمد المرشدي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

و تم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، ومنها دخول بعض المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية التي تدخل الجمارك على هيئة مستلزمات إنتاج مفككة، لتفادي الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية، والهروب من الرقابة المفروضة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ثم تدخل هذه الأجزاء المفككة السوق ويتم تجميعها في منشآت صناعية وهمية. كما تم استعراض مبادرة الألف مصنع التي يتبناها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "ابدأ" لإنشاء ألف مصنع صغير بنظام الحاضنات، لتحقيق التكامل الصناعي وتوفير مستلزمات الإنتاج للكيانات الصناعية الكبيرة، ورغبة الاتحاد في مشاركة ممثل عن وزارة الصناعة في هذه المبادرة، حيث أكد الوزير أن تشبيك المصانع الصغيرة بالكيانات الصناعية الكبيرة يعد دورًا أصيلًا للغرف الصناعية، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع شئون الصناعة، بوزارة الصناعة، بالتنسيق مع اتحاد المستثمرين بكل منطقة صناعية، مؤكدًا ضرورة تركيز كل مصنع للمنتجات النهائية على تدبير مستلزمات إنتاجه، سواء بنفسه من خلال النظر في توسيع نشاطه وتصنيع المكونات، أو بمساعدة مصنعي المستلزمات لأن نجاح هذه المصانع الصغيرة سيصب في مصلحة المصانع الكبيرة والصناعة المصرية ككل، وسيسهم في ترشيد فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج.



وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف التهريب الجمركي من خلال عدد من الإجراءات لإحكام السيطرة على مختلف المنافذ وخاصة منافذ محافظة بورسعيد، وتم حل عدد من المشكلات والعقبات في هذا الملف، كما تم عقد أكثر من اجتماع لبحث هذا الملف برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظ بورسعيد، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة شكلت لجنة تضم ممثلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واتحاد الصناعات، لوضع توصيات بشأن التصدى لمحاولة التهرّب الجمركى، وسبل التغلب عليها، بما يحافظ على الصناعة المحلية، ويحفظ موارد الدولة، ويحسّن من جودة المنتجات المتداولة بالسوق المصرية.



رئيس البورصة المصرية يستعرض حصاد عام 2025 بحضور قياداتها والإعلام والصحافة

قدم الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عرضًا تفصيليًا لحصاد السوق خلال عام 2025، واستعرض أهم التطورات والمؤشرات المالية ونشاط التداول. جاء ذلك بمشاركة محمد صبري- نائب رئيس البورصة وعدد من المستشارين ورؤساء القطاعات والعاملين بالبورصة، وبحضور مجموعة من الصحفيين والإعلاميين لتغطية الحدث ومتابعة المستجدات.

وشمل العرض أبرز الإنجازات في تطوير أنظمة التداول، تنويع الأدوات الاستثمارية، دعم الشركات المقيدة، وتعزيز الحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للبورصة لتوسيع الأسواق وتعميق السوق المصري على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح أن المؤشر الرئيسي EGX30حقق عائدًا سنويًا قدره 40.65% بنهاية العام، مواصلًا مساره الصعودي منذ 5 يوليو 2022، ليصل إجمالي العائد المتحقق خلال تلك الفترة إلى نحو 383.15%. وأضاف أن هذا الأداء تزامن مع زيادة كبيرة في أحجام وقيم التداول، خاصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا وثقة المستثمرين في أداء الشركات المقيدة.

وأشار رئيس البورصة إلى أن مؤشرات السوق سجلت ارتفاعات قوية خلال عام 2025، حيث حقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWIعائدًا قدره 61.19%، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI عائدًا بلغ 55.34%. وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات الأعلى أداءً بعائد بلغ 238.4% خلال العام.

وأكد أن هذه النتائج الإيجابية تعكس ثمار السياسات والإجراءات المتخذة لتطوير السوق، وتحسين كفاءة التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، مع الاستمرار في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق السوق، بما يدعم دوره في تمويل النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

رأس المال السوقي: ارتفع إلى 3 تريليونات جنيه، بنسبة نمو 38.2% مقارنة بعام 2024، بما يمثل نحو 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

التنوع القطاعي: البورصة تضم 18 قطاعًا، تصدرها قطاع البنوك بنسبة 23.2% من إجمالي رأس المال السوقي، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 13.6%.

قيم التداول: ارتفعت إلى 1.25 تريليون جنيه مقابل 1.09 تريليون في 2024، مع متوسط يومي للتداول 5.2 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه في عام 2024

هيكل التعاملات: استحوذ الأفراد على 68% من التعاملات، والمؤسسات 32%، مع زيادة دور المؤسسات بنسبة 2%.

المستثمرون الجدد: بلغ عددهم نحو 299.1 ألف مستثمر، بزيادة نحو 30% مقارنة بعام 2024، و79% منهم من الفئة العمرية 18–45 عامًا.



البورصة تخسر 19 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع





تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع.

وسجل رأس المال السوقي نحو 3.023 تريليون جنيه، وخسرت البورصة نحو 19 مليار جنيه بختام التعاملات.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% عند مستوى 43684 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% عند مستوى 52535 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.64% عند مستوى 19865 نقاط، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.19% عند مستوى 4592 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% عند مستوى 12707 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% عند مستوى 17004 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.39% عند مستوى 4592 نقطة.





وزير المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية



أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التجارب الدولية كثيرة ومتنوعة، وأن كل بلد لازم يختار اللى لايق عليه ويناسب ظروفه واحتياجاته وأولوياته، وأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في أي دولة لابد أن تعكس فهمًا عميقًا للتحديات الداخلية والخارجية وأولويات الناس.

وقال الوزير، في المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركة إي. تاكس، بعنوان: «التجربة المصرية فى الإصلاحات المالية من أجل التنمية»: “إننا مستعدون لمشاركة تفاصيل تجاربنا وخبراتنا لأشقائنا لتعزيز تنافسية الاقتصادات الأفريقية لصالح دولنا”.

وأوضح الوزير بقوله: “إننا نؤمن بأنه لا يمكن تنمية الموارد بشكل مستدام دون نشاط اقتصادي قوى ومستدام يقوده القطاع الخاص، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يخلق حيزًا ماليًا كافيًا لدفع جهود التنمية وخفض الدين”.

وأشار الوزير، إلى أن الاستثمار في العنصر البشرى، أهم من أي استثمار آخر، وأن «الناس هي اللى بتصنع الحاضر والمستقبل»، موضحًا أن الرقمنة وحدها لا تكفي ولابد أن تنعكس في خدمات أفضل لمجتمع الأعمال والمواطنين، وأن التواصل الإعلامي مع المجتمع مهم جدًا و«لازم نتحاور مع الممول والمستثمر والمواطن اللي بنعمل على خدمته».

وقال الوزير: إن مصلحة الضرائب المصرية، تطور نفسها وتعمل على تسهيل وتبسيط الخدمات في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن حزم «التسهيلات» تعالج «المشاكل اللي أوضحها المجتمع الضريبي وتستهدف تحسين الخدمات وتعزيز اليقين» وقد ساعدت مبادرة «التسهيلات» في التحسن الاقتصادى وتحقيق طفرة بالإيرادات الضريبية لتنمو بنحو ٣٥٪؜ دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.

وأضاف الوزير، أن رحلتنا مع «إى. فاينانس» عمرها ٢٠ عامًا وتروى شراكة ملهمة لتطوير وميكنة إدارة المالية العامة، مؤكدًا أن «إي. تاكس» تعد ذراعًا قوية تساعدنا في التحول الرقمي وتحسين الخدمات الضريبية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى.

غدا، اليوم الأخير لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة



تنتهي، غدا الأربعاء، المهلة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات، لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر ديسمبر 2025، بدون غرامة، حيث قامت الشركة بإصدار فاتورة التليفون الارضي يوم 15ديسمبر، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة تنتهي غدا الأربعاء 14 يناير.

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية.

وتفرض الشركة المصرية للاتصالات على غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الإشتراك عن كل شهر، بحد أقصى 11 شهرًا من بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

ويقدم الموقع الرسمي للشركه المصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

وبالنسبة لطريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت، ورابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا.

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة، ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.



















ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.