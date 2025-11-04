أسعار سيارات شيفروليه.. مقارنة قبل وبعد التخفيضات

سيارات شيفرولبه.. استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه أسعار سيارات شيفروليه بعد انخفاض أسعارها خلال شهر نوفمبر، وشمل طرازات شيفروليه أوبترا موديل 2026 وبلغ قيمة التراجع نحو 20 ألف جنيه.

أسعار سيارات شيفروليه أوبترا 2026

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه كافه الموزعين والتجار باسعار سيارات شيفروليه داخل السوق المحلي خلال شهر نوفمبر ونرصدها في التقرير التالي:-



يصل سعر الفئة الأولى نحو 724.9 ألف جنيه

بدلا من 744.9 ألف

يصل سعر الفئة الثانية نحو 749.9 ألف بدلا من 769.9 ألف جنيه

مواصفات سيارات شيفروليه أوبترا 2026



حصلت سيارات شيفروليه أوبترا الجديدة علي محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر مع قدرة قصوى تبلغ 98 حصانًا عند 5800 دورة في الدقيقة. كما تتمتع السيارة بعزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر عند 3400-4400 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT (بمحاكاة 8 سرعات).



وتأتي السيارة بقاعدة عجلات طويلة تصل إلى 2550 مم، مما يسهم في تحسين الثبات وتوفير مساحة أكبر للمقصورة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع أوبترا بسعة صندوق أمتعة تبلغ 475 لترًا مع القدرة على طي الكنبة الخلفية أو جزء منها لتصل المساحة الإجمالية إلى 910لترا، ما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة وحمل الأمتعة بشكل مريح.



وتشمل السيارة شاشة عرض بحجم 8 بوصات تدعم أنظمة Android Auto وApple CarPlay، ونظام صوتي متميز، وعجلة قيادة متعددة الوظائف لتوفير راحة إضافية أثناء القيادة مع نظام تعزيز التوجيه الكهربي لقيادة سلسة ومريحة. كما تحتوي على كاميرا خلفية وحساسات ركن خلفية لتسهيل الاصطفاف في الأماكن الضيقة، ومخارج USB أمامية وخلفية لتلبية احتياجات الركاب كما تأتي بتحكم تكييف الكتروني وفتح النوافذ عن بعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.