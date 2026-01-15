البحوث الفلكية: 20 يناير غرة شهر شعبان

18 حجم الخط

أعلن الدليل الفلكي الصادر من المعهد القومى للبحوث الفلكية، ظروف رؤية هلال شهر شعبان 1447 هجريا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من رجب 1447 هـ الموافق 18 يناير (يوم الرؤية).



رؤية هلال شعبان 1447 هجريا

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية.

ويغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 19 دقيقة، وفى القاهرة بـ 23 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (19:24) دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (8:31 دقيقة).



وبذلك يكون يوم الاثنين 19 يناير هو المتمم لشهر رجب 1447 هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1447 هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 20 يناير.

