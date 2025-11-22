مايا مرسي: انطلاق أول عمرة تنظمها التضامن في شعبان المقبل

18 حجم الخط

أعلنت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن انطلاق أول عمرة تنظمها الوزارة في شهر شعبان المقبل.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا من أعضاء الجمعيات الأهلية، كما يتم العمل كل عام على تطوير منظومة اختيار المشرفين لاختيار أفضل العناصر القادرة على خدمة الحجاج

ولفتت إلى أنه فى ضوء قرار اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تم تخصيص 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذها عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م بوزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسى.

