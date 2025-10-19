الأحد 19 أكتوبر 2025
مجلس الدولة يرفض طعن هيثم الحريري علي استبعاده من الترشح لانتخابات النواب

هيثم الحريري، فيتو
رفضت محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية، الطعن المقدم من هيثم الحريري، النائب السابق، علي قرار استبعاده من كشوف المرشحين الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025، بسبب عدم تأدية الخدمة العكسرية، وقبلت المحكمة الدعوي شكلا ورفضت الموضوع.

وقال هيثم الحريري: إنه سيتقدم بطعن في المحكمة الإدارية العليا يوم الأربعاء المقبل، خاصة وأن الشهادة العسكرية معه هي شهادة إعفاء باستثناء.

وتابع الحريري: “في جلسة اليوم محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية، ذكر ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات أن سبب الاستبعاد، هو استثناء المترشح هيثم أبو العز الحريري من الخدمة العسكرية، ولا تعتبر أن الهيئة الوطنية للانتخابات الاستثناء بمثابة الإعفاء منها”.

وأضاف النائب السابق: “وهو الأمر الذي لا يسمح به ولا يمكن ان يتم إلصاقه بي، وبمساواتي بالمتهربين أو المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، علمًا بأني تقدمت للخدمة العسكرية في أكتوبر 1999 وتم استثناء من الخدمة العسكرية بقرار وزير الدفاع في يوليو 2000، علمًا بأني خريج كلية الهندسة يونيو 1999”.

وأعرب عن استيائه من استبعاده المفاجئ من كشوف المرشحين الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا حرصه على متابعة كل الإجراءات القانونية لضمان حقوقه والتمثيل الشرعي لأهالي الدائرة.

