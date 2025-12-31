تفاصيل أول يوم عمل لمجلس النواب من مقر العاصمة الجديدة

18 حجم الخط

يشهد مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية أول أيام عمل برلماني بالفصل التشريعي الثالث، حيث بدأ استقبال النواب الفائزين في انتخابات مجلس النواب 2025.

الأمانة العامة لمجلس النواب

حيث أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، أنها ستبدأ في استقبال النواب المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٦/ ٢٠٣١ بنظامي الفردي والقائمة، اعتبارًا من يوم الأحد القادم ٤ يناير ٢٠٢٦ بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية، وفقًا للترتيب الآتي:

استقبال النواب المعلن فوزهم

استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية)، يوم الأحد المقبل.

استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية- كفر الشيخ- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج)، يوم الإثنين المقبل.

استقبال نواب القائمة والفردية

استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- الإسكندرية- البحيرة- مطروح)، يوم الثلاثاء المقبل.

