لمدة 3 أيام، جدول استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد حسب المحافظات

يبدأ مجلس النواب في العاصمة الجديدة، استقبال الأعضاء المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات 2025 بنظامي الفردي والقائمة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 4 يناير 2026.

استعدادات الأمانة العامة لاستقبال أعضاء مجلس النواب 2026

يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة لاستقبال الأعضاء الفائزين.

موعد استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد

ومن المقرر يبدأ استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد، من الساعة الحادية عشر صباحًا، وحتى الساعة الرابعة مساءً بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة، لاستخراج كارنيهات العضوية.

تقسيم النواب إلى 3 أيام حسب المحافظات

وحددت الأمانة العامة لمجلس النواب، مواعيد النواب، حسب المحافظات على النحو التالي:

الأحد 6 يناير 2026

استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (القاهرة - القليوبية - الدقهلية- المنوفية).

الإثنين 5 يناير 2026

استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية - كفر الشيخ - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج).

الثلاثاء 6 يناير 2026

استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - الشرقية - دمياط - بورسعيد- الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - الأسكندرية - البحيرة - مطروح).

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

ومن الجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 تنطلق من العاصمة الجديدة، في 12 يناير المقبل، تمهيدا لبدء أعمال الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

تفاصيل أداء اليمين الدستورية

وتشهد الجلسة الافتتاحية التي يترأسها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنا، أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب، يليها إجراء انتخاب الرئيس الجديد والوكيلين.

