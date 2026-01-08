وزير قطاع الأعمال: الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يعزز القدرة التنافسية للشركات

18 حجم الخط

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع عقد شراء الطاقة الكهربائية (PPA) بين شركة النهضة للصناعات (مصنع أسمنت النهضة بقنا) إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة "كوبالت" لبيع وتوزيع الكهرباء، التابعة لشركة "إيرسك" لحلول الطاقة المتجددة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، واستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الاستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وقع الاتفاقية عن شركة النهضة للصناعات: المهندس مجدي توفيق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فيما وقّع عن شركة كوبالت: المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

مصنع أسمنت النهضة بالطاقة الكهربائية

وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة النهضة بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة بنظام (PPA) لمدة 30 عامًا من شركة كوبالت التابعة لشركة إيرسك - والتي تتولى وفقًا لبنود التعاقد - تنفيذ الدراسات الفنية والتمويل، وبناء وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 27 ميجاوات بهدف تزويد مصنع أسمنت النهضة بالطاقة الكهربائية المتجددة بأسعار تنافسية.

كما تتولى "كوبالت" إدارة وتنفيذ جميع مراحل المشروع، بما يشمل التمويل، والأعمال الهندسية، والتوريد والإنشاء، فضلًا عن التشغيل والصيانة طوال مدة التعاقد، وذلك وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في الشركات التابعة بما يدعم التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن الاتفاقية تدعم جهود شركة النهضة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الاستدامة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يعزز القدرة التنافسية للشركات ويؤكد التزامها بالمسؤولية البيئية، ويتوافق مع متطلبات آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يسهم في تعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق العالمية، وخاصة أسواق الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أوضح المهندس مجدي توفيق أن الاتفاقية تسهم في تحقيق استقرار طويل الأجل في تكاليف الطاقة المستخدمة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركة، إلى جانب دعم التزامها بالمسئولية البيئية ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية المصاحبة لنشاط الشركة.

وفي السياق ذاته، أكد أندرو دانيال أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة النهضة للصناعات تسهم في خفض التكاليف التشغيلية، ودعم التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون.

وحضر مراسم التوقيع: الكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمستشار سعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، وأمل صالح مستشار الوزير لشئون الشركات المشتركة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة شركة النهضة للصناعات.

