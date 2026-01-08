الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يعزز القدرة التنافسية للشركات

المهندس محمد الشيمي
المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الاعمال
18 حجم الخط

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع عقد شراء الطاقة الكهربائية (PPA) بين شركة النهضة للصناعات (مصنع أسمنت النهضة بقنا) إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة "كوبالت" لبيع وتوزيع الكهرباء، التابعة لشركة "إيرسك" لحلول الطاقة المتجددة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، واستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الاستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وقع الاتفاقية عن شركة النهضة للصناعات: المهندس مجدي توفيق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فيما وقّع عن شركة كوبالت: المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

مصنع أسمنت النهضة بالطاقة الكهربائية

وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة النهضة بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة بنظام (PPA) لمدة 30 عامًا من شركة كوبالت التابعة لشركة إيرسك - والتي تتولى وفقًا لبنود التعاقد - تنفيذ الدراسات الفنية والتمويل، وبناء وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 27 ميجاوات بهدف تزويد مصنع أسمنت النهضة بالطاقة الكهربائية المتجددة بأسعار تنافسية. 

كما تتولى "كوبالت" إدارة وتنفيذ جميع مراحل المشروع، بما يشمل التمويل، والأعمال الهندسية، والتوريد والإنشاء، فضلًا عن التشغيل والصيانة طوال مدة التعاقد، وذلك وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في الشركات التابعة بما يدعم التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن الاتفاقية تدعم جهود شركة النهضة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الاستدامة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يعزز القدرة التنافسية للشركات ويؤكد التزامها بالمسؤولية البيئية، ويتوافق مع متطلبات آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يسهم في تعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق العالمية، وخاصة أسواق الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أوضح المهندس مجدي توفيق أن الاتفاقية تسهم في تحقيق استقرار طويل الأجل في تكاليف الطاقة المستخدمة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركة، إلى جانب دعم التزامها بالمسئولية البيئية ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية المصاحبة لنشاط الشركة.

وفي السياق ذاته، أكد أندرو دانيال أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة النهضة للصناعات تسهم في خفض التكاليف التشغيلية، ودعم التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون.

وحضر مراسم التوقيع: الكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،  والمستشار سعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، وأمل صالح مستشار الوزير لشئون الشركات المشتركة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة شركة النهضة للصناعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التوسع في استخدام الطاقة النظيفة التنمية المستدامة الاشتراطات البيئية الانبعاثات الكربونية المهندس محمد شيمي القابضة للصناعات الكيماوية

مواد متعلقة

منال عوض: الاستثمار البيئي في المحميات أولوية لدعم الاقتصاد الأخضر

تكليفات مهمة من السيسي للحكومة.. تسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع “الدلتا الجديدة”.. ضمان توفير المحاصيل الاستراتيجية.. وتحديث الخطة الوطنية لأمن الطاقة
ads

الأكثر قراءة

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

بعد “أفندينا”.. سقوط شبكات فساد جديدة في شركة كهرباء شمال القاهرة.. تنزيل درجة رئيس قطاع و4 من مديري العموم بعد ثبوت تورطهم.. وكشف تجاوزات مالية خطيرة

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

البلاستيك بـ 30 جنيه، أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس

الدولار يسجل 12,300 ليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية