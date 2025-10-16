مجلس النواب يستقبل وفدًا طلابيًا من مدرسة ايليت الدولية

استقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الخميس عددًا من الطلاب والطالبات من مدرسة ايليت الدولية.

وفد طلابي في مجلس النواب

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب.

وحضر الطلاب جانبًا من الجلسة العامة للمجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به.

جولة تفقدية للطلاب في مجلس النواب

كما تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقًا لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.

واستقبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، الطلاب في مكتبه، مقدما لهم نُبذة عن الدور المنوط بمجلس النواب وآليات ممارسة العمل البرلماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.