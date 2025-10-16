الجمعة 17 أكتوبر 2025
سياسة

مجلس النواب يستقبل وفدًا طلابيًا من مدرسة ايليت الدولية

وفد طلابي في مجلس
وفد طلابي في مجلس النواب

 استقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الخميس عددًا من الطلاب والطالبات من مدرسة ايليت الدولية.

وفد طلابي في مجلس النواب

 يأتي ذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب.

 وحضر الطلاب جانبًا من الجلسة العامة للمجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به.

 

جولة تفقدية للطلاب في مجلس النواب 

كما تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقًا لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.

 

واستقبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، الطلاب في مكتبه، مقدما لهم نُبذة عن الدور المنوط بمجلس النواب وآليات ممارسة العمل البرلماني.

 

 

الجريدة الرسمية