وزير قطاع الأعمال: الدولة تولي اهتماما بالغا بدعم وتطوير الصناعة الوطنية

تفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، شركة مصر للمستحضرات الطبية بمنطقة أبي زعبل بمحافظة القليوبية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة، والوقوف على موقف تنفيذ مشروعات التطوير، والحرص على التواصل المباشر مع العاملين.

شملت الزيارة تفقد خطوط الإنتاج المختلفة وأعمال التطوير التي شهدتها، وأقسام المعامل والبحوث والتطوير، والرقابة والجودة، والمخازن، حيث اطّلع الوزير على موقف عمليات التشغيل والصيانة، والالتزام بمعايير التصنيع الجيد. وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مراحل العمليات الإنتاجية، واستراتيجيات التسويق والبيع، والتوسعات المستقبلية المستهدفة، ودور الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

إنتاج المستحضرات الطبية

وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وعلى رأسها صناعة الدواء، لما لها من بعد استراتيجي يمس الأمن الصحي للمواطنين، مشددًا على أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية لشركات الدواء التابعة، ومواصلة إنتاج المستحضرات الطبية محليًا بأسعار مناسبة، بما يسهم في توفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين بصورة آمنة ومستدامة. وأوضح أن خطة تطوير شركات إنتاج الدواء تستهدف امتلاك وتوطين أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق قدرًا آمنًا من الاكتفاء الذاتي، ويعزز القدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الالتزام الكامل بمعايير التصنيع الجيد GMP، ورفع كفاءة نظم الجودة والرقابة.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الدواء التابع للوزارة يتمتع بأهمية استراتيجية وفرص استثمارية واعدة، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات والموارد المتاحة، والخبرات المتراكمة لدى العاملين، مع اعتبار القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التطوير والنمو.

وشدد على أهمية الاهتمام ببرامج الصيانة الدورية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها، والتوسع في برامج التدريب المستمر للعاملين، وميكنة نظم العمل، وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وجودة المنتج النهائي.

مصر للمستحضرات الطبية

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على المتابعة الميدانية المستمرة، ودفع جهود التطوير الشامل، وتعزيز دور شركات الدواء الوطنية في دعم الاقتصاد، وتلبية احتياجات السوق، وتعزيز الأمن الدوائي.

