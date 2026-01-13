الثلاثاء 13 يناير 2026
الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة طلائع الجيش

الأهلي
الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقررة مساء بعد غد الخميس ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لطلائع الجيش

وعقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفريق جزءًا بدنيًّا ثم نفذوا الجزء الخططي في تقسيمة الكرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر. 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس الموافق 15 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء. 

مباراة الأهلي وفاركو

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت  السبت الماضي على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل أهداف الأهلي: حسين الشحات (هاتريك) وجراديشار، بينما سجل محمود فرحات هدف فاركو.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فاركو في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

يذكر أن كأس عاصمة مصر بدأت موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

