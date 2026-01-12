أهلي 2007 يفوز على الجونة بثلاثية في بطولة الجمهورية

18 حجم الخط

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية بالجولة 18، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

افتتح مهاب وائل التسجيل للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة مرتدة من الدفاع، وسجل بعدها الجونة هدف التعادل، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني برأسية بعد عرضية متقنة من عصام أحمد، قبل أن يسجل يوسف كامل الهدف الثالث للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات بعد عرضية من الجبهة اليسرى.

تشكيل أهلي 2007 أمام الجونة

بدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: عصام أحمد - محمد عاطف - إياد مدحت - - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - عمر كمال - عمر أبو غزالة - مهاب وائل - ياسين عاطف.

الهجوم: زياد أيوب.

وشارك بلال عطية بدلًا من عمر أبو غزالة، ويوسف كامل بدلًا من زيدان ناجح، وأحمد الشيخ بدلًا من ياسين عاطف، وعمر العدوي بدلًا من زياد أيوب، وعبد الرحمن رامي "مانو" بدلًا من بلال عطية.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 43 نقطة من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 4 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، وعلى الزمالك 3 - 2، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 1، وتعادل مع الاتحاد 0 - 0، وفاز على بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 5 - 1، وعلى وادي دجلة 5 - 0، وعلى الإسماعيلي 1 - 0، وعلى البنك الأهلي 2 - 0، وعلى طلائع الجيش 2 - 1، وعلى الجونة 3 - 1، مسجلًا 43 هدفًا مقابل 11 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًّا من هاني العقبي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

