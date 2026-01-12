الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يتأهل لدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز علي بارنسلي

ليفربول
ليفربول
18 حجم الخط

حقق فريق ليفربول الفوز علي بارنسلي بربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن مواجهات دور الـ64 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبتلك النتيجة يتأهل ليفربول إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مباراة  ليفربول وبارنسلي

تقدم ليفربول بهدف أول عن طريق 9 دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 9، ثم عزز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 37 عن طريق جيريمي فريمبونج.

وفي الدقيقة 41 نجح فيلبس في تسجيل الهدف الأول لصالح بارنسلي.

وسجل  فلوريان فيرتز هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 84. 

وسجل هوجو ايكيتيكي الهدف الرابع لفريق ليفربول في الدقيقة 4+90.

شهد الشوط الأول سيطرة كاملة من جانب ليفربول على مجريات المباراة، في ظل تراجع لاعبي بارنسلي لوسط ملعبهم، وأتيحت العديد من الفرص الخطرة لصالح الريدز، لم يحسن الفريق استغلالها بسبب الكثافة الدفاعية من جانب الضيوف.

ترجم ليفربول سيطرته على المباراة إلى هدف في الدقيقة التاسعة عن طريق سوبوسلاي، ثم واصل ضغطه الهجومي على مرمى بارنسلي، حتى عزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 37 عن طريق فريمبونج.

تخلى فريق بارنسلي عن حذره الدفاعي واندفاع للهجوم نحو مرمى ليفربول ونجح في إحراز هدف تضييق الفارق في الدقيقة 41 عن طريق فيلبس.

وكان أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول أعلن تشكيلة فريقه لمواجهة بارنسلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام بارنسلي

دخل فريق ليفربول مباراته أمام بارنسلي في كأس الإتحاد الإنجليزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيورجيو مامارداشفيلي

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – جو جوميز – فيرجيل فان ديك – كورتيس جونز

خط الوسط: ماك أليستر – جاكبو – سوبوسزلاي

خط الهجوم: جيريمي فريمبونج – ريو نجوموها – فيديريكو كييزا

ودخل ليفربول المباراة بكامل تشكيله بعد السقوط في تعادل سلبي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في أخر مباراة للفريق.

وتعود آخر زيارة لبارنسلي إلى أنفيلد لعام 2008، عندما نجح الضيوف في تحقيق فوز مفاجئ بنتيجة 2-1، ما يضيف بعدًا تاريخيًا ومثيرًا لهذه المواجهة القادمة.

مباراة ليفربول ضد بارنسلي تحمل الرقم 455 للريدز في تاريخ مشاركاته بكأس الاتحاد، حقق خلالها الفوز في 243 مواجهة، مع سجل قوي على ملعبه في الدور الثالث، حيث لم يخسر منذ عام 2010 عندما أقصاه ريدينج في مباراة الإعادة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يغيب عن ليفربول خلال الفترة الحالية بسبب تواجده رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بارنسلي كأس الاتحاد الإنجليزي ليفربول سوبوسلاي كأس رابطة الأندية الانجليزية صلاح محمد صلاح

مواد متعلقة

طرد وركلتا جزاء، الهلال يحقق فوزًا مثيرًا على النصر في الدوري السعودي (فيديو وصور)

الدوري السعودي، النصر يتقدم على الهلال بهدف رونالدو في الشوط الأول (فيديو وصور)

أهلي 2007 يفوز على الجونة بثلاثية في بطولة الجمهورية

غزل المحلة يفوز علي سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

التشكيل الرسمي لقمة الهلال والنصر في الدوري السعودي

الأهلي يستأنف تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة استعدادا لـ الطلائع بكأس العاصمة

كأس عاصمة مصر، التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة غزل المحلة وسيراميكا

الأهلي يعلن تطورات إصابة عبد القادر وعمر كمال عبد الواحد
ads

الأكثر قراءة

كأس الاتحاد الإنجليزي، ليفربول يتقدم 2-1 على بارنسلي في الشوط الأول

إيران تفرج بشكل سري عن ناقلة نفط ذات ملكية يونانية بعد احتجازها عامين

حالة الطقس.. 10 مناطق تحت سيطرة السحب الرعدية

تأخير مواعيد امتحانات جميع المراحل الدراسية في البحيرة اليوم بسبب حالة الطقس

تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، تحذير من الرياح المثيرة للأتربة اليوم

مفاجأة هتقلب الموازين، قائد السنغال السابق يكشف توقعاته لمباراة مصر وأسود التيرانجا

مصرع شخص في حريق شقة سكنية بدار السلام

أمطار رعدية وموجة صقيع تضرب بورسعيد وتحذير عاجل من المحافظة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الخضار في المنام وعلاقته باتخاذ مجموعة من القرارات الخاطئة

عالم بالأوقاف يوضح حكم الاستهانة بالصلاة وتأخيرها عن وقتها (فيديو)

صفة صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية