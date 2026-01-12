ليفربول يتأهل لدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز علي بارنسلي

18 حجم الخط

حقق فريق ليفربول الفوز علي بارنسلي بربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن مواجهات دور الـ64 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبتلك النتيجة يتأهل ليفربول إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول وبارنسلي

تقدم ليفربول بهدف أول عن طريق 9 دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 9، ثم عزز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 37 عن طريق جيريمي فريمبونج.

وفي الدقيقة 41 نجح فيلبس في تسجيل الهدف الأول لصالح بارنسلي.

وسجل فلوريان فيرتز هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 84.

وسجل هوجو ايكيتيكي الهدف الرابع لفريق ليفربول في الدقيقة 4+90.

شهد الشوط الأول سيطرة كاملة من جانب ليفربول على مجريات المباراة، في ظل تراجع لاعبي بارنسلي لوسط ملعبهم، وأتيحت العديد من الفرص الخطرة لصالح الريدز، لم يحسن الفريق استغلالها بسبب الكثافة الدفاعية من جانب الضيوف.

ترجم ليفربول سيطرته على المباراة إلى هدف في الدقيقة التاسعة عن طريق سوبوسلاي، ثم واصل ضغطه الهجومي على مرمى بارنسلي، حتى عزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 37 عن طريق فريمبونج.

تخلى فريق بارنسلي عن حذره الدفاعي واندفاع للهجوم نحو مرمى ليفربول ونجح في إحراز هدف تضييق الفارق في الدقيقة 41 عن طريق فيلبس.

وكان أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول أعلن تشكيلة فريقه لمواجهة بارنسلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام بارنسلي

دخل فريق ليفربول مباراته أمام بارنسلي في كأس الإتحاد الإنجليزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيورجيو مامارداشفيلي

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – جو جوميز – فيرجيل فان ديك – كورتيس جونز

خط الوسط: ماك أليستر – جاكبو – سوبوسزلاي

خط الهجوم: جيريمي فريمبونج – ريو نجوموها – فيديريكو كييزا

ودخل ليفربول المباراة بكامل تشكيله بعد السقوط في تعادل سلبي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في أخر مباراة للفريق.

وتعود آخر زيارة لبارنسلي إلى أنفيلد لعام 2008، عندما نجح الضيوف في تحقيق فوز مفاجئ بنتيجة 2-1، ما يضيف بعدًا تاريخيًا ومثيرًا لهذه المواجهة القادمة.

مباراة ليفربول ضد بارنسلي تحمل الرقم 455 للريدز في تاريخ مشاركاته بكأس الاتحاد، حقق خلالها الفوز في 243 مواجهة، مع سجل قوي على ملعبه في الدور الثالث، حيث لم يخسر منذ عام 2010 عندما أقصاه ريدينج في مباراة الإعادة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يغيب عن ليفربول خلال الفترة الحالية بسبب تواجده رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

