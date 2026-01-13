الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ على 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقناطر الخيرية

ضبط دقيق مدعم قبل
ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت مديرية تموين القليوبية، من ضبط 8 أطنان و100 كجم دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة بدائرة مركز القناطر الخيرية.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان توقيع بروتوكول تعاون طبي للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة

مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع الأسئلة والمطبعة السرية استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية

 

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقناطر الخيرية 


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، وبالتنسيق مع مباحث التموين.
وتم ضبط سيارة نقل محملة  بـ162 شيكارة دقيق مدعم بناحية قرية البرادعة القناطر الخيرية  وبمواجهتها تبين تجميع الكميات بقصد الاتجار غير المشروع.

وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة، وتسليم المتهمين إلى مركز شرطة القناطر الخيرية لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع تسليم الدقيق إلى المطحن المختص.
وأكد وكيل وزارة التموين استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع أنحاء المحافظة، للتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والحفاظ على المال العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية القناطر الخيرية القليوبية أيمن عطية محافظ القليوبية رئيس جامعة بنها شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مديرية تموين القليوبية محافظة القليوبية مركز شرطة القناطر الخيرية وزير التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان توقيع بروتوكول تعاون طبي للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقته ببهتيم

محافظة القليوبية تستضيف النسخة الخامسة من معرض “هدية مطروح للمحافظات”

النيابة تصرح بدفن جثة شاب قتله صديقه في القليوبية
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

المكاوي: زيارة وفد اتحاد الغرف لسوريا يضع حجر الأساس لشراكة اقتصادية

وزير قطاع الأعمال يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

مسؤول في الصحة الإيرانية لـ «نيويورك تايمز»: الاحتجاجات خلفت قرابة 3000 قتيل

أشرف صبحي يبحث تخفيض تكاليف الكشف الطبي على الرياضيين

بيل كلينتون يواجه تهمة ازدراء الكونجرس لرفضه الشهادة بتحقيق إبستين، والعقوبة تصل للسجن عام

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية