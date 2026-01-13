التحفظ على 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقناطر الخيرية

18 حجم الخط

تمكنت مديرية تموين القليوبية، من ضبط 8 أطنان و100 كجم دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة بدائرة مركز القناطر الخيرية.

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقناطر الخيرية



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، وبالتنسيق مع مباحث التموين.

وتم ضبط سيارة نقل محملة بـ162 شيكارة دقيق مدعم بناحية قرية البرادعة القناطر الخيرية وبمواجهتها تبين تجميع الكميات بقصد الاتجار غير المشروع.

وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة، وتسليم المتهمين إلى مركز شرطة القناطر الخيرية لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع تسليم الدقيق إلى المطحن المختص.

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع أنحاء المحافظة، للتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والحفاظ على المال العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.