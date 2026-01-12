أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقته ببهتيم

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات العثور على جثة شاب داخل منزله بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل منزل دائرة القسم.

بالفحص والمعاينة تبين قيام شاب مقيم شارع ارجوان بمنطقة بهتيم دائرة القسم بإصابة نفسه بجرح قطعى وظل ينزف حتى لقي مصرعه متأثرا بإصابته، لمروره بحالة نفسية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى واستعجال تحريات المباحث وسؤال أهلية المتوفي وشهود العيان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.