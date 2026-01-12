الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقته ببهتيم

أمن القليوبية يكشف
أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقته ببهتيم
18 حجم الخط

 كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات العثور على جثة شاب داخل منزله بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

 

txt

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى (صور)

txt

وزير الخارجية: الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالحلول السياسية

 تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل منزل دائرة القسم.

 

بالفحص والمعاينة تبين قيام شاب مقيم شارع ارجوان بمنطقة بهتيم دائرة القسم بإصابة نفسه بجرح قطعى وظل ينزف حتى لقي مصرعه متأثرا بإصابته، لمروره بحالة نفسية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى واستعجال تحريات المباحث وسؤال أهلية المتوفي وشهود العيان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية

مواد متعلقة

اعرفى الفرق بين القهوة والنسكافية وأيهما أفضل للصحة

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى (صور)

محافظ الفيوم: 94 وحدة بيطرية تقدم خدمات الحملة الاستثنائية لتحصين الماشية

الأعضاء المعينون يؤدون اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية لـ "النواب"
ads

الأكثر قراءة

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

تشكيل سيراميكا لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

المزيد
الجريدة الرسمية