في ثاني مرة خلال يومين.. إزالة فورية لتعدٍ جديد على الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية

نجحت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية بـمحافظة القليوبية، برئاسة اللواء عبد العظيم سعيد رئيس المدينة، في تنفيذ إزالة فورية لتعدٍ جديد على الأراضي الزراعية، وذلك في ثاني واقعة خلال يومين.

وجرى تنفيذ الإزالة بقرية سندبيس القناطر الخيرية بحوض الرزقة عزبة محمد طه، التابعة للوحدة المحلية، حيث تم رصد تعدٍ تمثل في إقامة أعمدة حديدية على مساحة تُقدَّر بنحو 1500 متر مربع، تمهيدًا لإنشاء جمالون حديدي مخالف.

وتم التحفظ على جميع مواد البناء والأعمدة الحديدية المستخدمة في التعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بالتعامل الحاسم مع أي محاولات تعدٍ على الأراضي الزراعية ومنعها من المهد.

وأكد محافظ القليوبية أن الحملات الميدانية مستمرة بجميع مدن وقرى وأحياء المحافظة دون تهاون، لافتًا إلى أن الهدف هو حماية الرقعة الزراعية وصون حق الدولة والحفاظ على مواردها من أي تعديات تهدد التنمية المستدامة.



كما شدد محافظ القليوبية على إزالة جميع التعديات الواقعة على حرم الطريق الزراعي من إشغالات وتند مخالفة وأرصفة غير قانونية على امتداد الطريق، مع المتابعة اليومية لتنفيذ تلك الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لضمان عودة الطريق إلى صورته الحضارية وتحقيق السيولة المرورية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين دون استثناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات.



