نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية اليوم الجمعة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإشراف الطب البيطري، في إنهاء أزمة تراكم المخلفات بمصرف عزبة أحمد فوزي، وذلك في إطار حرص رئاسة المركز على المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.

رفع حيوانات نافقة من مصرف عزبة أحمد فوزي بالقناطر الخيرية

حيث جاءت الاستجابة عقب تداول الأهالي تراكم المخلفات ووجود حيوانات نافقة ملقاة بالمصرف، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلى الفور وجه اللواء عبد العظيم محمد سعيد، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، بالتحرك الفوري لموقع البلاغ.

وجرى الدفع بمعدات الوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفرق النظافة لتنفيذ أعمال التطهير ورفع المخلفات الصلبة، والحيوانات النافقة التي تمت تحت إشراف الدكتور هاني شمس الدين مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور سعيد فرج مدير إدارة الطب البيطري بالقناطر، وتم دفن الحيوانات النافقة بطريقة آمنة وصحية تمامًا، ووفقًا للاشتراطات البيئية المتبعة لمنع انتشار أي أمراض أو أوبئة، بما ساهم في إعادة انسياب المياه الطبيعي للمصرف، والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد اللواء عبد العظيم محمد سعيد، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال وإزالة أسباب الشكوى تمامًا، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة، ومطالبة المواطنين بالتعاون والحفاظ على المجاري المائية نظيفة من أجل صحة الجميع.

رفع حيوانات نافقة بترعة بالقليوبية، فيتو

