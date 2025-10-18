محافظ الفيوم: نتصدر قائمة محافظات مصر في زراعة النباتات الطبية والعطرية

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم: إن محافظة الفيوم هي الأكبر بين محافظات مصر من حيث المساحات المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية والتي تشهد تزايدًا ملحوظًا عامًا بعد آخر، اذ وصل إجمالي المساحة المنزرعة 25 ألف فدان هذا العام، ويتميز إقليما شمال ووسط الصعيد بإنتاجه الكبير من النباتات الطبية والعطرية.

وأشار إلى أن الفيوم تحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المنزرعة، وتحتل محافظة بني سويف المرتبة الأولى من حيث التصدير، كما تسهم محافظتا المنيا والوادي الجديد بزراعة مساحات كبيرة بالنباتات الطبية والعطرية، والتوجه الحالي لمحافظة الفيوم هو تحويل مجال النباتات الطبية والعطرية من مجرد زراعة تشتهر بها المحافظة، إلى صناعة متكاملة.

افتتاح معرض النباتات الطبية والعطرية

كان قد شهد محافظ الفيوم، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية، بمحافظة بني سويف، على مدى يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع مشروع الابتكار الزراعي "AIP" الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" مصر.

تشبيك مع الجهات المشاركة في الإنتاج والتصنيع

واضاف محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل علي التشبيك بين جميع المشاركين في عملية إنتاج وتصنيع وتصدير النباتات الطبية والعطرية، وتشجيع دور القطاع الخاص، لأن الزراعة والتصنيع الزراعي يمثلان قاطرة للتنمية في مصر، وتمضي الحكومة بخطى ثابتة في هذا القطاع، كما ساهم تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في مصر خلال السنوات الأخيرة إلى إتاحة فرصة كبيرة أمام المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم.

ولفت إلى ان المحافظة تعرض الكثير من الفرص الاستثمارية في مجال النباتات الطبية والعطرية، على المتخصصين في هذا الشأن، مما ساهم في نمو وتطور هذا القطاع بالمحافظة.

