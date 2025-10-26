الأحد 26 أكتوبر 2025
دين ودنيا

لماذا شبّه النبي المرأة بـ الضلع الأعوج؟ عالم أزهري يجيب (فيديو)

الدكتور حسن القصبي، فيتو

أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم:«استوصوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا» حديثٌ صحيح رواه الإمام البخاري، ويدل على تشريف المرأة وتكريمها، وليس كما يظن البعض أنه ينتقص من شأنها.

تشبيه نبوي دقيق

وأوضح القصبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، أن الحديث يبدأ بالوصية وينتهي بها، ما يبرز أن المقصود منه هو التكريم لا التحقير.
وأضاف أن تشبيه المرأة بالضلع تشبيه نبوي دقيق؛ لأن الضلع في الجسد له وظيفة عظيمة، فهو يحمي القلب والرئتين، أي أنه يحنو على ما في داخله، وكذلك خُلقت المرأة لتكون مصدر الحنو والعاطفة والرعاية في الأسرة والمجتمع.

اعوجاجها كمالٌ فيها

وأشار أستاذ الحديث إلى أن اعوجاج الضلع ليس نقصًا، بل كمال في موضعه، فلو كان الضلع مستقيمًا ما أدى وظيفته في الحماية، وكذلك المرأة ما كانت لتقوم بدورها في الرحمة والتربية والعطاء إلا بما أودع الله فيها من رقة وحنان.
وقال:«اعوجاج المرأة كمالٌ فيها، واعوجاج غيرها نقصٌ وعيبٌ فيه».

تكامل الأدوار لا تفضيل

وفي حديثه عن الربط بين حديث «خُلقت من ضلع» وحديث «ناقصات عقلٍ ودين»، أوضح القصبي أن الحديثين لا يدلان على نقصان المرأة أو تقليل شأنها، بل يبرزان تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة.
فالنقص في العقل هو تغليب للعاطفة، والنقص في الدين رحمة من الله؛ لأن إسقاط الصلاة والصيام في أوقات العذر تيسير إلهي وليس انتقاصًا.

الإسلام يكرم المرأة دائمًا

واختتم القصبي حديثه بالتأكيد على أن الإسلام كرّم المرأة في كل موضع، وجعلها شريكة في بناء الأسرة والمجتمع، قائلًا:«كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على كرامة المرأة، وتعظيم دورها كأمٍّ وأختٍ وزوجةٍ وابنة».

